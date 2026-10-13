Papa Lav operisan, oglasio se Vatikan

Autor:ATV redakcija
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Operacija kojom je papi Lavu Četrnaestom uklonjena mala izraslina na plućnom krilu prošla je dobro, kako je i očekivano, saopšteno je iz Vatikana.
Sedamdesetjednogodišnji papa Lav je ranije danas primljen u rimsku bolnicu "Đemeli" radi uklanjanja malog čvora, za koji je papa rekao da je primijećen tokom nedavnog pregleda.
Vatikan je saopštio ranije da se očekuje da će papin oporavak trajati oko sedam dana, prenosi Srna.
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