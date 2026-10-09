Logo

Kraj na startu: Đoković eliminisan na početku mastersa u Šangaju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
09.10.2026 13:49

Komentari:

0
Новак Ђоковић
Foto: AP Photo/Andy Wong

Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je danas sa mastersa u Šangaju pošto ga je Poljak Hubert Hurkač u drugom kolu pobijedio rezultatom 2:0 (6:4, 6:3) za sat i 28 minuta.

Bio je ovo prvi meč Đokovića poslije osvajanja turnira u Pekingu u utorak.

U trećem gemu prvog seta Đoković ne koristi dvije brejk lopte, kasnije Poljak pravi brejk što mu je bilo dovoljno da povede 1:0.

U drugom setu Hurkač ponovo pravi brejk, Đoković nije uspio da oduzme nijedan servis Poljaku koji je na kraju stigao do prve pobjede nad Srbinom u karijeri.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

tenis

Komentari (0)

Više iz rubrike

Најбизарнији меч Новака Ђоковића: Нико не зна шта му се дешавало тај дан

Tenis

Najbizarniji meč Novaka Đokovića: Niko ne zna šta mu se dešavalo taj dan

2 h

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током полуфиналног меча мушког сингла против Данила Медведева из Русије на тениском турниру China Open у Пекингу, у понедјељак, 5. октобра 2026. године.

Tenis

Đoković protiv Hurkača započinje pohod na petu titulu u Šangaju

7 h

0
Новак Ђоковић из Србије сервира Александеру Звереву из Њемачке током тренинга на тениском првенству УС Опен, у сриједу, 26. августа 2026. године, у Њујорку.

Tenis

Đoković saznao prvog rivala u Šangaju

1 d

0
Новак Ђоковић поново на Олимпијским играма?

Tenis

Novak Đoković ponovo na Olimpijskim igrama?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

08

Mali Uroš iz Banjaluke se oglasio o Džekinoj poruci

15

04

Ćosić: Djeca su garant budućnosti i opstanka Istočnog Sarajeva

14

50

Pilaj: Nobelova nagrada za mir je najveća čast

14

43

Meksiko na udaru opasnog uragana: Simon jača iz sata u sat

14

31

Na dnu mora pronađen bronzani prsten ukrašen prikazom jednog od sedam čuda antičkog svijeta

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima