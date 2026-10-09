Kraj na startu: Đoković eliminisan na početku mastersa u Šangaju

Srpski teniser Novak Đoković eliminisan je danas sa mastersa u Šangaju pošto ga je Poljak Hubert Hurkač u drugom kolu pobijedio rezultatom 2:0 (6:4, 6:3) za sat i 28 minuta.

Bio je ovo prvi meč Đokovića poslije osvajanja turnira u Pekingu u utorak.

U trećem gemu prvog seta Đoković ne koristi dvije brejk lopte, kasnije Poljak pravi brejk što mu je bilo dovoljno da povede 1:0.

U drugom setu Hurkač ponovo pravi brejk, Đoković nije uspio da oduzme nijedan servis Poljaku koji je na kraju stigao do prve pobjede nad Srbinom u karijeri.