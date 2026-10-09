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Pilaj: Nobelova nagrada za mir je najveća čast

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09.10.2026 14:50

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Висока комесарка УН за људска права Наванетем Пилај (у средини) посећује Меморијални центар холокауста „Јад Вашем” у Јерусалиму, 8. фебруара 2011. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Sebastian Scheiner, File

Dobitnica Nobelove nagrade za mir u ovoj godini pravnik Navanetem Pilaj izjavila je da ovo priznanje za nju predstavlja najveću čast i da ju je potpuno iznenadilo.

"Ovo je najveća čast koja mi je ukazana", rekla je Pilajeva na konferenciji za novinare nakon objave iz Norveškog Nobelovog komiteta.

Ona je dodala da nagradu posvećuje svima koji su preživjeli zločine i onima koji nastavljaju da brane međunarodnu pravdu, prenosi Srna.

"Njihova hrabrost nas i dalje uvjerava da nekažnjivost neće biti dozvoljena", naglasila je Pilajeva i dodala da svijet mora biti ujedinjen u odbrani vladavine prava, prenose agencije.

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Nobelova nagrada za mir

Navanetem Pilaj

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Висока комесарка УН за људска права Наванетем Пилај (у средини) посећује Меморијални центар холокауста „Јад Вашем” у Јерусалиму, 8. фебруара 2011. године.

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