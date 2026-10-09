Teško povrijeđena dva radnika nakon eksplozije u rafineriji

Autor:ATV redakcija
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Dvojica radnika teško su povrijeđena od eksploziji u rafineriji nafte u blizini Atine, saopštile su grčke vlasti.
Radnici su hospitalizovani nakon eksplozije u rafineriji motornog ulja u gradu Aji Teodori, oko 60 kilometara zapadno od Atine.
Razmjere štete i uzrok eksplozije za sada nisu poznati, prenosi AP.
Kompanija "Motor oil" saopštila je da su radnici povrijeđeni tokom obimnih radova na održavanju i da su hospitalizovani u obližnjem gradu Korint, na jugu Grčke, prenosi Srna.
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