Turska: Poginulo pet rudara u urušavanju rudnika

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Pet rudara poginulo je u urušavanju rudnika na zapadu Turske, izjavio je ministar energetike Alpaslan Bajraktar.
Bajraktar je napisao na "Iksu" da je ukupno sedam rudara zarobljeno ispod ruševina.
Dvojica su spasena iz rudnika u okrugu Soma, u provinciji Manisa. Jedan je prebačen u bolnicu, a drugi pušten kući, rekao je on.
Nesreća se dogodila juče, a uzrok urušavanja još nije poznat, javila je agencija Anadolija.
Agencija prenosi da je danas privedeno devet osumnjičenih, uključujući generalnog direktora rudnika.
Soma je bila mjesto najsmrtonosnije katastrofe u istoriji turskog rudarstva. U maju 2014. godine rudarski kop je bio zahvaćen plamenom i ugljen-monoksidom, a poginuo je 301 rudar.
Katastrofa je izazvala proteste protiv vlasti i operatera rudnika, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Svijet
5 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu