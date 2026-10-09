Tajna dugog života možda se krije u malom selu na Sardiniji

U jednom planinskom selu u srcu Sardinije, u Italiji, izgleda da se dešava nešto veoma neobično. Na istom ostrvu, prije oko 20 godina, naučnici su identifikovali prvu takozvanu „Plavu zonu“ na svijetu – geografsko područje na Sardiniji u kojem ljudi pokazuju izuzetnu dugovječnost.

Sada su istraživači u malom mjestu Bolotana, oko 110 kilometara zapadno od prvobitne Plave zone, možda pronašli još jedno područje izuzetne dugovječnosti.

U novoj studiji, objavljenoj u časopisu „Frontiers in Aging“, naučnici su pronašli dokaze da naročito žene u Bolotani imaju tendenciju da žive izuzetno dugo.

Na osnovu analize demografskih podataka iz perioda od 2021. do 2025. godine, prosječna sedamdesetogodišnja žena u Bolotani ima očekivani preostali životni vijek od 20,85 godina, u poređenju sa 18,61 godinom u provinciji Nuoro, kojoj Bolotana pripada, 18,4 godine na Sardiniji i 18,06 godina u Italiji u cjelini.

Još upečatljiviji je podatak da procijenjena vjerovatnoća da sedamdesetogodišnja žena u Bolotani doživi 100 godina iznosi 13,83 odsto. Na drugim mjestima ta vjerovatnoća je znatno manja: 4,33 odsto u provinciji Nuoro, 4,43 odsto na Sardiniji i 3,54 odsto u Italiji u cjelini.

Poređenja radi, istraživači navode da je vjerovatnoća da sedamdesetogodišnja žena iz Bolotane doživi 100 godina više od tri puta veća nego kod žena u Sjedinjenim Američkim Državama.

Ukupni podaci o očekivanom životnom vijeku sa 70 godina i vjerovatnoći doživljavanja 100. godine života kod žena u Bolotani ukazuju na izuzetno visoke izglede za dugovječnost na svjetskom nivou, odmah iza Hongkonga.

„Mislimo da je ovo najdugovječnija ženska populacija na svijetu, ili je tome veoma blizu“, kaže epidemiolog i koautor studije S. Džej Olšanski sa Univerziteta Ilinois u Čikagu.

„Ako možemo da utvrdimo karakteristike koje stoje iza ove dugovječnosti i pomognemo ljudima da ih usvoje, ostatak svijeta može imati koristi od razumijevanja vrijednosti koje njeguju ove zajednice.“

Za razliku od žena, muškarci u Bolotani, iako takođe žive dugo, ne pokazuju tako izražen obrazac dugovječnosti.

Sedamdesetogodišnji muškarac u Bolotani ima „umjereno viši“ očekivani životni vijek, 16,02 godine, u poređenju sa nacionalnim prosjekom u Italiji od 15,48 godina, navode istraživači.

Ipak, njihove šanse da od 70. dožive 100. godinu značajno su veće nego kod ostalih muškaraca u Italiji. Procijenjena vjerovatnoća iznosi 4,92 odsto, što je više od tri puta u odnosu na nacionalni prosjek od 1,41 odsto.

Važno ograničenje ove studije jeste to što su, zbog malog broja stanovnika Bolotane, rezultati analize veoma osjetljivi na godine koje su obuhvaćene istraživanjem.

Kada su istraživači analizu usmjerili na period od 2015. do 2019. godine, procijenjena vjerovatnoća da žene dožive 100 godina iznosila je svega 1,46 odsto, što je znatno manje od 13,83 odsto za period od 2021. do 2025. godine. Očekivani preostali životni vijek sa 70 godina, od 18,3 godine, i dalje je bio viši od nacionalnog prosjeka.

Bogata istorijska dokumentacija

Pažnju istraživača na Bolotanu, koja je tokom perioda obuhvaćenog studijom imala 2.266 stanovnika, prvobitno je privukao neobično veliki broj stogodišnjaka koji žive u ovoj maloj zajednici – grupa kojoj je posvećena i jedna lokalna internet stranica. Međutim, nije samo dugovječnost mještana ono što je izuzetno.

„Ono što Bolotanu čini izuzetnom jeste nevjerovatno bogata istorijska dokumentacija koja nam omogućava da pouzdano utvrdimo starost ljudi u trenutku rođenja i smrti“, kaže Olšanski.

„Opštinske i crkvene matične knjige sežu vijekovima unazad i omogućile su nam da nezavisno provjerimo starost. Za svaku osobu koja je doživjela više od 100 godina možemo da potvrdimo podatke. Nema nikakve dvosmislenosti.“

Šta ženama u Bolotani omogućava tako dug život i dalje nije poznato. Istraživači priznaju da je to bilo van okvira njihove demografske analize, ali smatraju da bi dalja istraživanja na nivou pojedinca mogla da ispitaju potencijalne biološke faktore, faktore povezane sa ponašanjem i društvene faktore.

„Nekoliko mehanizama bi realno moglo da doprinese izraženoj prednosti žena u preživljavanju“, navode istraživači u radu, „uključujući genetsku osnovu, način ishrane, fizičku aktivnost, porodičnu podršku, društvenu povezanost, kontinuitet boravka i dostupnost zdravstvene zaštite.“

Ulogu bi mogla da ima i sredina u kojoj mještani žive. Olšanski navodi da stanovnici žive u strmom, brdovitom predjelu, da se većina hrane proizvodi lokalno i da je društvena izolacija rijetka.

„To je veoma povezana zajednica u kojoj ljudi brinu jedni o drugima“, kaže Olšanski. „Kretanje se uglavnom obavlja pješke, a ne automobilom.“

Koliki je uticaj svakog od ovih faktora moraće da pokažu buduća istraživanja, ali sada kada je Bolotana identifikovana, postoji velika vjerovatnoća da će naučnici obratiti više pažnje na ovo mjesto. Posebno zato što rezultati studije predlažu da se Bolotana razmatra kao „kandidat za Plavu zonu dugovječnosti“.

„Sada znamo da se u Bolotani dešava nešto izuzetno“, kaže koautor studije i istraživač dugovječnosti Den Bitner, osnivač kompanije „Plave zone“ (Blue Zones, Inc.), koja promoviše i komercijalizuje koncept Plavih zona dugovječnosti.