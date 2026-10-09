Proglašen dobitnik Nobelove nagrade za mir

Južnoafrički sudija i komesarka za ljudska prava Navaneten Pilaj osvojila je ovogodišnju Nobelovu nagradu za mir, saopštila je Švedska akademija.

Norveški Nobelov komitet primio je nominacije za 287 kandidata, od kojih su nešto više od četvrtine organizacije, prenio je AP.

Novčani iznos ovogodišnje nagrade je 12 miliona švedskih kruna, odnosno oko 1,2 miliona dolara, bez obzira na to da li je dobija pojedinac, grupa laureata ili organizacija.

Nobelove nagrade za medicinu, fiziku i hemiju proglašene su ranije ove sedmice, dok je nagradu za književnost juče dobila kanadska pjesnikinja, esejistkinja i prevodilac En Karson.

Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomske nauke biće proglašen u ponedjeljak.