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Na izborima za gradonačelnika pobijedio Hitler Musolini

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09.10.2026 10:49

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На изборима за градоначелника побиједио Хитлер Мусолини

Kandidat ljevičarske stranke "Nacija sada" Hitler Musolini Simeon Flores pobijedio je na izborima za gradonačelnika peruanskog grada Keropalka.

Iz ove stranke navode da je ime njihovog kandidata privuklo pažnju javnosti i uticalo na izborne rezultate.

Prema preliminarnim podacima koje je objavila stranka, Flores je osvojio 34,54 odsto glasova.

Flores je rekao da su mu ime Hitler Musolini dali roditelji po rođenju, prenosi Srna.

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Tagovi :

Peru

izbori

Adolf Hitler

Benito Musolini

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