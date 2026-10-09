Na izborima za gradonačelnika pobijedio Hitler Musolini

Dodajte ATV u vaš Google izvor

Kandidat ljevičarske stranke "Nacija sada" Hitler Musolini Simeon Flores pobijedio je na izborima za gradonačelnika peruanskog grada Keropalka.

Iz ove stranke navode da je ime njihovog kandidata privuklo pažnju javnosti i uticalo na izborne rezultate. Prema preliminarnim podacima koje je objavila stranka, Flores je osvojio 34,54 odsto glasova. Flores je rekao da su mu ime Hitler Musolini dali roditelji po rođenju, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.