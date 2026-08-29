Logo

Požar na Trebeviću poprimio ozbiljne razmjere: Evakuisan jedan radnik

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 08:20

Komentari:

0
Фотографија пожара на Требевићу из ваздуха која показује озбиљне размјере ватре.
Foto: gss_istocnistarigrad/Instagram

Požar koji se juče ponovo rasplamsao na Trebeviću poprimio je ozbiljne razmjere, a jedan radnik koji se nalazio na održavanju tornja je evakuisan.

"Nakon dojave da se na području vrha Trebevića nalaze radnici na održavanju tornja ugroženi vatrom, pripadnici GSS Istočni Stari Grad odmah su upućeni na lokaciju. Jedan radnik je uspješno evakuisan iz ugroženog područja", saopšteno je iz GSS Istočni Stari Grad.

Kako navode, požar je u međuvremenu poprimio ozbiljne razjere, a situacija je veoma ozbiljna i zahtijeva maksimalan oprez.

Iz GSS Istočni Stari Grad su apelovali na građane da ne kreću prema vrhu Trebevića i zoni požara, te ne ometaju rad interventnih službi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebević

požar

spasavanje

Komentari (0)

Više iz rubrike

Велики пожар код Невесиња

Gradovi i opštine

Još jedna teška noć za Nevesinje: Vatra ne miruje, ljudi se grčevito bore

16 h

0
Пожар на Требевићу.

Gradovi i opštine

Ponovo se rasplamsao požar na Trebeviću

17 h

0
Почаст Младићу у Источном Сарајеву

Gradovi i opštine

Istočno Sarajevo: Na temeljima Sabornog hrama odata počast Ratku Mladiću

19 h

1
100 година Храма у Јошавци

Gradovi i opštine

Obilježeno 100 godina hrama u Jošavci

19 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

25

Nevrijeme sa krupnim ledom pričinilo štetu na području Knežice

15

21

Viber uveo velike promjene: Evo šta je sve novo u aplikaciji

15

08

Cvijanović: Siti smo lažne sarajevske pravde i jednako lažnih moralnih lekcija

14

55

Kako ublažiti glavobolju bez tablete?

14

48

Pokušali da mu ukradu pare i telefon: Pretukli ga kad je počeo da pruža otpor

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima