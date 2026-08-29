Požar na Trebeviću poprimio ozbiljne razmjere: Evakuisan jedan radnik

Požar koji se juče ponovo rasplamsao na Trebeviću poprimio je ozbiljne razmjere, a jedan radnik koji se nalazio na održavanju tornja je evakuisan.

"Nakon dojave da se na području vrha Trebevića nalaze radnici na održavanju tornja ugroženi vatrom, pripadnici GSS Istočni Stari Grad odmah su upućeni na lokaciju. Jedan radnik je uspješno evakuisan iz ugroženog područja", saopšteno je iz GSS Istočni Stari Grad.

Kako navode, požar je u međuvremenu poprimio ozbiljne razjere, a situacija je veoma ozbiljna i zahtijeva maksimalan oprez.

Iz GSS Istočni Stari Grad su apelovali na građane da ne kreću prema vrhu Trebevića i zoni požara, te ne ometaju rad interventnih službi.