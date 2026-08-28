Ponovo se rasplamsao požar na Trebeviću

U poslijepodnevnim časovima ponovo se aktivirao požar na Trebeviću.

Vatrogasne ekipe iz Teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo se nalaze na terenu, a borba sa požarima na ovom terenu traje već šesti dan.

Ono što dodatno otežava gašenje ovog požara jeste i činjenica da vatra gori u zemlji, te postoji mogućnost ponovnog aktiviranja požara.