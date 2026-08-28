Logo

Ponovo se rasplamsao požar na Trebeviću

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 21:51

Komentari:

0
Пожар на Требевићу.
Foto: ATV

U poslijepodnevnim časovima ponovo se aktivirao požar na Trebeviću.

Vatrogasne ekipe iz Teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo se nalaze na terenu, a borba sa požarima na ovom terenu traje već šesti dan.

Ono što dodatno otežava gašenje ovog požara jeste i činjenica da vatra gori u zemlji, te postoji mogućnost ponovnog aktiviranja požara.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Trebević

Istočno Sarajevo

Vatrogasci

požar

Komentari (0)

Pročitajte više

Непал спасавање људи евакуација поплава непогода катастрофа блато вода бујица

Svijet

Raste broj žrtava u Nepalu: 1.924 osobe se vode kao nestale

1 h

0
Данијела Николић

Društvo

Neobičan porođaj na putu za bolnicu: Novčana pomoć za Danijelu i bebu

1 h

0
Велика Госпојина православље икона

Društvo

Počinje Međugospojinski period: Vijekovima se poštuje jedan običaj u ovim danima

2 h

0
Радови код Приједорске петље

Banja Luka

Poznato kada se nastavljaju radovi kod Prijedorske petlje

2 h

0

Više iz rubrike

Почаст Младићу у Источном Сарајеву

Gradovi i opštine

Istočno Sarajevo: Na temeljima Sabornog hrama odata počast Ratku Mladiću

2 h

1
100 година Храма у Јошавци

Gradovi i opštine

Obilježeno 100 godina hrama u Jošavci

3 h

0
На дијелу Требевићу протекле ноћи се поново активирао пожар, а на терену су ватрогасци из Лукавице и Пала, те припадници Горске службе спасавања и радници Шумског газдинства.

Gradovi i opštine

Požar na Trebeviću pod kontrolom, nema širenja vatre

4 h

0
Пожар код Невесиња

Gradovi i opštine

Dramatičan snimak: Vatra prišla kućama

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

57

Još jedna teška noć za Nevesinje: Vatra ne miruje, ljudi se grčevito bore

22

50

Srbija demolirala Island

22

35

Širi se stravičan snimak: Advokatica ubijena usred dana

22

20

Upozorenje za građane: Ne unosite podatke, širi se SMS sa lažnim saobraćajnim kaznama

22

14

Tea hitno operisana: Poznata pjevačica završila u bolnici

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima