Ponovo se rasplamsao požar na Trebeviću

Autor:ATV redakcija
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U poslijepodnevnim časovima ponovo se aktivirao požar na Trebeviću.
Vatrogasne ekipe iz Teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo se nalaze na terenu, a borba sa požarima na ovom terenu traje već šesti dan.
Ono što dodatno otežava gašenje ovog požara jeste i činjenica da vatra gori u zemlji, te postoji mogućnost ponovnog aktiviranja požara.
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