Počinje Međugospojinski period: Vijekovima se poštuje jedan običaj u ovim danima

Između Velike i Male Gospojine u narodnoj tradiciji posebno mjesto zauzima period koji se naziva Međugospojinski. Riječ je o vremenu koje traje od 28. avgusta, kada se obilježava Velika Gospojina, do 21. septembra, kada pravoslavni vjernici slave Malu Gospojinu.

Ovaj period u narodnom kalendaru označava svojevrsni prelaz između ljeta i jeseni, pa su za njega vezani brojni običaji koji su se generacijama prenosili sa koljena na koljeno.

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U tradicionalnom srpskom domaćinstvu kraj avgusta i početak septembra bili su vrijeme kada se privodilo kraju ono što je započeto tokom ljeta. Bralo se voće i povrće, pripremala zimnica, sakupljalo ljekovito bilje i pravile zalihe za hladnije dane.

Zbog toga Međugospojinski period nije bio samo dio vjerskog i narodnog kalendara, već i praktičan dio godine u kojem se domaćinstvo pripremalo za jesen i zimu.

Velika Gospojina označava početak Međugospojinskog perioda

Velika Gospojina, odnosno Uspenje Presvete Bogorodice, obilježava se 28. avgusta i jedan je od velikih praznika posvećenih Presvetoj Bogorodici. Prazniku prethodi Gospojinski post, koji traje od 14. do 28. avgusta.

Za vjernike je ovo vrijeme posvećeno molitvi i duhovnoj pripremi, a sam praznik tradicionalno se obilježava odlaskom na liturgiju, molitvom, Svetim Pričešćem, paljenjem svijeća i okupljanjem porodice.

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Nakon Velike Gospojine počinje period koji se u narodu naziva Međugospojinski, a završava se 21. septembra Malom Gospojinom.

Kraj ljeta bio je vrijeme za pripremu zimnice

Međugospojinski period tradicionalno se poklapa sa završetkom brojnih ljetnih poslova. U domaćinstvima se tada pripremala zimnica, bralo voće i povrće, a dio namirnica ostavljao se za hladnije mjesece.

Kraj avgusta i početak septembra bili su pogodni i za sakupljanje i sušenje pojedinih biljaka. Naši preci oslanjali su se na znanje o prirodi i biljkama koje su rasle u njihovom kraju, pa su ih pažljivo brali, sušili i čuvali za kasniju upotrebu.

Takvo znanje prenosilo se unutar porodica, a ljekovito bilje čuvalo se u platnenim kesama ili odgovarajućim posudama. Od osušenih biljaka kasnije su se pripremali čajevi i drugi tradicionalni preparati.

Danas odlazak u prirodu i sakupljanje biljaka može biti zanimljiv način da se sačuva dio ove tradicije, ali je važno dobro poznavati biljke prije nego što se beru i koriste.

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Branje ljekovitog bilja jedan je od starih običaja

U tradicionalnim domaćinstvima biljke su imale važnu ulogu, naročito u periodu kada savremena medicina nije bila dostupna kao danas. Ljudi su poznavali biljke koje rastu u njihovom kraju i znali su kako da ih osuše i sačuvaju.

Brale su se pažljivo, čistile i ostavljale na prozračnom mjestu da se osuše. Nakon toga čuvale su se za hladnije dane.

Međugospojinski period zato se u narodnoj tradiciji vezuje i za svojevrsno zaokruživanje ljetnih poslova i stvaranje zaliha koje će biti potrebne tokom jeseni i zime.

Brojna narodna vjerovanja vezana su za ovaj period

Kao i za mnoge druge datume u narodnom kalendaru, za period između dvije Gospojine vezana su različita vjerovanja.

Neka od njih odnosila su se na promjenu vremena, poljoprivredne radove i početak jeseni, dok su druga propisivala šta bi navodno trebalo raditi, a šta izbjegavati.

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Ipak, važno je napraviti razliku između narodnih običaja i zvaničnog učenja Srpske pravoslavne crkve. Narodna vjerovanja dio su kulturne i etnografske baštine, ali ne predstavljaju automatski crkvene propise.

Pravoslavna vjera ne uči da će čovjeka zadesiti nesreća zato što je određenog dana oprao veš, očistio kuću, radio u bašti ili obavio neki drugi uobičajeni posao.

Zato običaje i vjerovanja iz ovog perioda treba posmatrati prije svega kao dio tradicije koja govori o načinu života naših predaka.

Mala Gospojina završava Međugospojinski period

Međugospojinski period završava se 21. septembra, kada se obilježava Mala Gospojina, odnosno Rođenje Presvete Bogorodice.

I ovaj praznik ima posebno mjesto u pravoslavnom kalendaru i spada među velike praznike posvećene Presvetoj Bogorodici. Vjernici ga obilježavaju liturgijom, molitvom, Svetim Pričešćem i okupljanjem sa porodicom.

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U pojedinim krajevima Srbije Mala Gospojina tradicionalno je praćena saborima i vašarima, dok je neke porodice obilježavaju i kao krsnu slavu.

U narodnom kalendaru ovaj praznik ima i dodatno značenje - predstavlja jednu od granica između ljeta i jeseni.

Tako se period između dvije Gospojine može posmatrati kao vrijeme prelaska iz jednog dijela godine u drugi. Dok se ljeto polako završava, domaćinstva privode kraju sezonske poslove, prave zalihe i pripremaju se za hladnije mjesece. Istovremeno, praznici posvećeni Presvetoj Bogorodici ostaju prilika za molitvu, okupljanje porodice i čuvanje običaja koji su dio srpske tradicije.

(Ona.rs)