Rodila blizance koji imaju različite očeve

J​edna Australijanka rodila je blizance koje su začeli različiti očevi, u slučaju za koji se vjeruje da je prvi takav zabilježen u Australiji.

Majka iz Kvinslenda nosila je embrion drugog para, začet vantjelesnom oplodnjom, kada je prošle godine i sama prirodnim putem zatrudnila, prenosi britanski "Telegraf".

U novembru 2025. godine carskim rezom rodila je dječaka, svoje biološko dijete, kao i djevojčicu koja je bila biološko dijete drugog para.

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Nije bilo spora oko toga kome djeca pripadaju, a dvije porodice odvojeno podižu djecu još od njihovog rođenja.

Neobičan slučaj završio pred sudom

Slučaj je dospio u javnost ove sedmice nakon što je razmatran pred sudom za djecu u Kvinslendu, jer zakoni te australijske države o surogat-majčinstvu zabranjuju razdvajanje djece rođene kao blizanci.

Par za koji je obavljena vantjelesna oplodnja morao je da zatraži sudsku odluku o roditeljstvu kako bi dobio starateljstvo nad svojim biološkim djetetom, čemu se par iz Kvinslenda koji je iznio trudnoću nije protivio.

Sudija Džodi Vuldridž presudila je da bebe u ovom "jedinstvenom" slučaju prema zakonu nisu blizanci u uobičajenom pravnom smislu, već "gestacioni blizanci".

Prema presudi, uključeni parovi sklopili su dogovor o "altruističkom" surogat-majčinstvu nakon što su ih upoznali zajednički prijatelji.

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Par kojem je bila potrebna surogat-majka nije mogao prirodnim putem da dobije dijete jer je žena rođena bez materice.

Ranije ove godine oba para angažovala su nezavisnog savjetnika kako bi pripremio izvještaj za sudski postupak.

Obje porodice izjavile su pred sudom da će dvoje djece odrastati znajući jedno za drugo i da će biti odgajani uz razumijevanje njihove neobične povezanosti, na način primjeren njihovom uzrastu.

Sličan slučaj zabilježen u SAD

Sličan slučaj privukao je veliku pažnju javnosti 2017. godine.

Džesika Alen iz Kalifornije rodila je svoje biološko dijete istovremeno kada i bebu koju je nosila kao surogat-majka za kineski par.

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Pregledi tokom trudnoće pokazali su da nosi dva dječaka, a DNK analiza nakon rođenja otkrila je da je jedan od njih njeno biološko dijete, dok je drugi bio biološki povezan s parom za koji je nosila trudnoću.

Otkriće je pokrenulo dugotrajnu i složenu pravnu bitku oko roditeljstva i pitanja ko treba da ima starateljstvo nad djecom.

Alen je na kraju uspjela da vrati sina nakon što je utvrđeno da je on njeno biološko dijete, prenosi Tanjug.