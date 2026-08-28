Dio Rima proglašen ''crvenom zonom'' zbog bezbjednosti: Ulični kriminal u porastu

Područje oko Koloseuma je proglašeno crvenom zonom zbog bezbjednosti ljudi, a zbog porasta uličnog kriminala u centru Rima.

Nakon nekoliko nasilnih incidenata i nekih vanrednih policijskih kontrola posljednjih nedjelja, područje Koloseuma, Forum Romanuma i Kole Opio zvanično je postalo "crvena zona" u glavnom gradu, prenosi Ansa.

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Ta odluka stupila je na snagu 24. avgusta i važiće četiri mjeseca, a njen cilj je jačanje bezbjednosti u određenim oblastima koje karakterišu degradacija i kriminal.

U uredbi, rimski prefekt Lamberto Đanini ističe postojanje područja pogođenih predatorskim kriminalom i trgovinom drogom.

"Ta djela čine prvenstveno grupe mladih pojedinaca porijekla van EU" navodi se u uredbi i dodaje da je faktor koji doprinosi tim incidentima otvaranje metro stanice "Roma Koloseo" na liniji C, koja povezuje istorijski centar sa istočnim Rimom.

Kao vrhunac incidenata opisan je događaj od 1. jula ove godine kada je tokom nelegalne zabave na trgu Koloseum grupa od oko 50 osoba koji nisu državljani EU pružila otpor i opkolila lokalne policajce, i tom prtilikom lakše povrijedila dvojicu karabinjera.

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Istovremeno, proširena je crvena zona oko stanice Termini.

(Tanjug)