Zatvara se poznati lanac prodavnica: Bez posla ostaje oko 730 radnika

Njemački lanac prodavnica dekoracija Depot (Depo) definitivno prestaje s radom krajem septembra ove godine. Kompanija GDC Deutschland GmbH, koja posluje pod brendom Depo, otkazala je sve ugovore o radu i ugovore o najmu poslovnih prostora.

Oko 730 zaposlenih tako će ostati bez posla, dok je krajem jula posao već izgubilo oko 350 radnika.

Vlasnik Kristijan Gris potvrdio je da nastavak poslovanja poslije septembra više nije finansijski osiguran. Zaposlene je 26. avgusta o situaciji obavijestio putem video-poziva, uz podršku advokata specijalizovanog za restrukturiranje.

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Problemi su počeli da se gomilaju već tokom ljeta. Depo je krajem juna najavio zatvaranje 66 od približno 150 prodavnica, a početkom avgusta zatvoreno je još oko 30 poslovnica.

Sada su otkazani i svi preostali ugovori. Kao glavni razlog navodi se nedostatak imovine za podmirivanje svih dugovanja. Kompanija je još u maju 2026. zatražila pokretanje postupka insolventnosti u vlastitoj upravi.

Gris je kao razloge poslovnih problema naveo uvozne carine, sve veću konkurenciju jeftinih internet platformi poput Temua i slabiju potrošnju građana.

Hoće li Depo ipak preživjeti? Vlasnik ima plan

Iako se postojeća kompanija gasi, vlasnik Kristijan Gris ne želi potpuno da ugasi brend Depo. Planira zaštitni znak da prebaciti u drugu firmu i da nastavi poslovanje s manjim brojem zaposlenih i prodavnica.

Gris želi ponovo da pregovara s vlasnicima poslovnih prostora i da pokuša da dogovori nove ugovore o najmu. Prema njegovim riječima, Depo neće potpuno nestati s tržišta.

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Još nije poznato koliko bi od približno 50 preostalih prodavnica moglo nastaviti da radi.

Depo pokušava da spasi i "prodavnice unutar prodavnica"

Poseban problem predstavljaju manje Depo prodavnice koje se nalaze unutar poslovnica drugih trgovačkih lanaca, među ostalim Revea i Edeke.

Prema dostupnim informacijama, unutar tih kompanija postoji sumnjičavost prema dosadašnjem modelu poslovanja „prodavnica u prodavnici“. Navodno se već razmatraju drugačiji koncepti za te prostore.

U nekim preostalim Depo poslovnicama već je počela završna rasprodaja, pa kupci mogu očekivati dodatna sniženja prije zatvaranja.

Drugi stečaj za samo nekoliko godina

Za Depo je ovo već drugi stečaj u kratkom periodu. Kompanija je još 2024. pokrenula postupak insolventnosti u vlastitoj upravi, nakon čega je broj poslovnica značajno smanjen.

Prije nekoliko godina Depo je imao oko 400 prodavnica širom Njemačke. Sada se cijeli postojeći poslovni sisitem nalazi pred gašenjem.

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Problemi nisu izolovani slučaj. Nemačka maloprodaja već se neko vreme suočava sa slabijom potrošnjom i sve većom konkurencijom internet prodavnica. U posljednje vrijeme probleme s poslovanjem prijavili su i drugi poznati trgovački lanci, uključujući Kodi, Mac Geiz i Hellveg.

(Telegraf.rs)