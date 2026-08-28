Kralj preminuo u 35. godini: Počeo da vlada još kao dijete

Vladar kraljevine Toro u zapadnoj Ugandi Ojo Njimba preminuo je danas u 35. godini, saopštio je premijer.

Ojo je rođen 16. aprila 1992. godine. Na prijesto je stupio 12. septembra 1995. godine, sa tri godine, nakon smrti oca Patrika Dejvida Metjua Kaboja Olimeja Trećeg.

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U to vrijeme Ojo je bio najmlađi vladajući monarh na svijetu, a Savjet regenata pomagao mu je u upravljanju kraljevstvom sve dok nije postao punoljetan.

Vladao je gotovo 31 godinu i bio jedan od najistaknutijih tradicionalnih monarha Ugande. Iza sebe je ostavio nasljednika, čije će ime biti objavljeno naknadno.

(Srna)