Podstanar uselio u stan, pa pronašao bombu u plafonu

U stanu na Paliluli u srijedu je, oko 18 sati, pronađena bomba i to, kako se saznaje, u plafonu.

Naime, vlasnik stana pozvao je policiju i rekao da je njegov podstanar R. D. (39), koji je nedavno ušao u stan, pronašao ručnu bombu u rupi u plafonu.

Sumnja se da je bombu tu sakrio prethodni stanar koji je premninuo.

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Prema saznanjima Telegrafa, utvrđeno je da je za muškarcem koji je pronašao eksplozivnu napravu raspisana policijska potraga.

Na licu mjesta obavljen je policijski uviđaj, izvršen kontradiverzioni pregled i naloženo je vještačenje pronađene bombe.