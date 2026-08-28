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Podstanar uselio u stan, pa pronašao bombu u plafonu

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 18:28

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Foto: Tanjug

U stanu na Paliluli u srijedu je, oko 18 sati, pronađena bomba i to, kako se saznaje, u plafonu.

Naime, vlasnik stana pozvao je policiju i rekao da je njegov podstanar R. D. (39), koji je nedavno ušao u stan, pronašao ručnu bombu u rupi u plafonu.

Sumnja se da je bombu tu sakrio prethodni stanar koji je premninuo.

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Prema saznanjima Telegrafa, utvrđeno je da je za muškarcem koji je pronašao eksplozivnu napravu raspisana policijska potraga.

Na licu mjesta obavljen je policijski uviđaj, izvršen kontradiverzioni pregled i naloženo je vještačenje pronađene bombe.

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Beograd

pronađena bomba

Stanari

Policija

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