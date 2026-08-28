Vučić: Hag je htio da Mladić umre iza rešetaka

"Mi smo sada vidjeli da je Hag želio Mladićevu smrt iza rešetaka, oni nisu željeli da dopuste da general umre u Srbiji, da umre tamo gdje je želio, to je anticivilizacijsko ponašanje, ponašanje bez presedana i bez opravdanja", rekao je Vučić i dodao da su oslobođeni svi koji su bili optuženi za zločine nad Srbima – od Anta Gotovine do Nasera Orića.

Vučić o presudama za zločine nad Srbima

"Sve one koji su učestvovali u zločinima protiv Srba na prostorima Jugoslavije, uvijek su oslobađali... Oni koji su učestvovali u pogromu u 'Oluji', od Ante Gotovine do ostalih. Oslobođen je i Naser Orić, bez obzira na to što su imali svjedočenje da je lično učestvovao u ubistvu Slobodana Ilića", istakao je Vučić.

Kako kaže, time hoće da pokažu da su došli do "pravde".

"Da Gotovina, Naser Orić nisu krivi, da Hrvati i Bošnjaci nisu činili zločine nad Srbima, da Albanci nisu činili zločine, i da su trajni krivac Srbi. To je pečat koji nam zapad donosi. I ne treba da imamo nikakvih iluzija", rekao je predsjednik Srbije i nastavio:

"Kada smo govorili o KiM, nismo imali ni podršku međunarodnog suda pravde, i zato razumijem Trampa koji traži promjenu sistema prava i pravde u svijetu, i to ćemo i mi zahtijevati. Da li vjerujem u hašku pravdu? Nikada nisam, ni danas ne vjerujem", rekao je on.

Vučić najavio presudu Hašimu Tačiju za 16. septembar

Danas će, kaže, da mjere emocije i u Republici Srpskoj i Srbiji.

"Kako saznajem za 16. septembar najavljeno je izricanje presude Hašimu Tačiju i prema saznanjima koje imamo biće najvećim dijelom oslobađajuća. Hoće sa Zapada da kažu da smo jedini krivci i da moramo da prihvatimo jer zločina nad vama nije bilo... Srpska krv nije ni važna", rekao je Vučić u Osečini.

Vučić je rekao, prenose srpski mediji da je dugo u kontaktu sa sinom Ratka Mladića, i da se država trudila da pomogne koliko je moguće.

"Trudili smo se i dali sve od sebe da okonča život u Srbiji. Bilo je jasno, ja sam saopštio da mu je ostalo 7 dana do 5 nedjelja, kao što vidite precizno smo znali mi, a još preciznije oni koji to nisu dopustili", kaže Vučić.

Porodica odlučuje gdje će Mladić biti sahranjen

"Tu se postavlja nekoliko pitanja. Ta istraga koju oni provode, čekali smo jutros u 10 sati konferenciju mehanizma, nje na kraju nije bilo. I dalje ne znamo ništa, poslali smo timove u Hag, da pomognemo oko logistike, prevoza, svega drugog, da vidimo šta su planovi porodice".

Kako ističe za sada ne može ništa da kaže, pošto nismo dobili ništa od Haga.

"I sve što čitam u medijima su neistine. Pričao sam i sa Dodikom, mi ne možemo govoriti ništa dok ne dobijemo želje porodice. Načuli smo mogućnost da general bude sahranjen u Beogradu pored kćerke, ali da li će to biti i dalje ne znamo", kazao je predsjednik Srbije i dodao:

"Mogu da vam garantujem da ako porodica bude željela da bude sahranjen u Srbiji, mi ćemo pomoći da to bude urađeno na dostojanstven način. Drugo, veoma važno, ta hajka koju vode nije hajka zbog preminulog generala Mladića, ta hajka je zbog budućnosti i daljih pritisaka na Srbiju. Dakle, kao što sam rekao, 16. septembra je izricanje presude Hašimu Tačiju. A gle čuda, 15. je naš nacionalni praznik", rekao je Vučić.

Ratko Mladić preminuo u 84. godini

Podsjećamo, general Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, koji je osuđen na doživotnu kaznu zatvora u Hagu, preminuo je u četvrtak, 27. avgusta, u 84. godini.