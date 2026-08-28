Ljetovanje u Grčkoj pretvoreno u noćnu moru: Roditelji iz Srbije šokirani tretmanom djeteta

Ljetovanje u poznatom grčkom ljetovalištu Pefkohori na Halkidikiju pretvorilo se u pravu agoniju za jednu četvoročlanu porodicu iz Srbije. Umjesto odmora i uživanja, uslijedila je drama kada je dijete, starosti nepune tri godine, blago dehidriralo.

Ono što je trebalo da bude rutinska ljekarska pomoć u regionalnoj bolnici u Poligirosu, kako su predočili za Telegraf, pretvorilo se u traumatično iskustvo propraćeno neprijatnim tretmanom, nedostatkom osnovne higijene i šokantnim računom na kraju.

Nakon što je lokalni pedijatar u Pefkohoriju pregledao dijete, konstatovao je da je najbolje da se odmah upute u Opštu bolnicu u Poligirosu, upozorivši roditelje da će vjerovatno biti zadržani na posmatranju.

– Stižemo u bolnicu sa svim bebom od godinu dana, jer nemamo kome da je ostavimo na moru. Na prijemu nas evidentiraju i kažu da čekamo red. Čekali smo na pregled skoro dva sata sa bolesnim djetetom i bebom u čekaonici – započinje priču ogorčena majka.

Kada su konačno ušli u ordinaciju, uslijedio je novi hladan tuš. Prema riječima majke, dočekale su ih dvije izuzetno nezainteresovane osobe, doktorka i medicinska sestra koje su jedva govorile engleski jezik.

– Postavljale su pitanja o djetetovom stanju, ali su sve vrijeme bile izuzetno hladne i odbojne. Pri vađenju krvi iz vene, dijete su tri žene držale da se ne pomjera. On plače, ja pokušavam da ga smirim... Nijednu jedinu lijepu riječ djetetu niko nije uputio! Ono što bije u oči jeste da su grčka djeca, koja su bila prije nas na pregledu, imala sasvim drugačiji, znatno bolji tretman – navodi sagovornica.

Nakon primljene infuzije, majka i dijete su prebačeni na odjeljenje pedijatrije. Osoblje na odjeljenju gotovo uopšte nije govorilo engleski jezik, a komunikacija i informacije o stanju djeteta bile su minimalne. Međutim, pravi skandal dogodio se tokom noći.

Dijete se tokom noći upiškilo u krevetu u kojem je ležalo zajedno sa majkom. U potrazi za pomoći, majka se obratila dežurnoj medicinskoj sestri, ali je umjesto razumijevanja doživjela viku i šokantan odgovor.

– Odlazim kod dežurne sestre i molim je za čisti čaršav. Ona počinje da viče na mene i govori kako nema čaršav i da je trebalo da pazim?! Daje mi običnu jednokratnu podlogu za presvlačenje da stavim preko mokraće i kaže da tako legnem. Prozor u sobi nije mogao da se otvori, mokraća se osjećala, a moje dijete od nepune tri godine i ja bile smo prinuđene da ležimo u urinu cijelo veče – sa ogorčenjem se prisjeća majka.

Sutradan je dežurna doktorka otpustila dijete jer mu se zdravstveno stanje popravilo. Međutim, na izlasku iz bolnice uslijedio je finansijski šok, račun za manje od 24 sata boravka iznosio je nevjerovatnih 418 evra.

– Skandalozno! Generalno, stekli smo utisak da loš tretman u toj ustanovi imaju svi stranci, a Srbi posebno. Ali djeca... To je ono što je zaista užasno i što mi se zgadilo. Na svu sreću, prije polaska na put uplatili smo privatno zdravstveno osiguranje koje će nam refundirati novac po povratku u Srbiju, a što je najvažnije, dijete je sada dobro i oporavljeno – zaključuje majka.

(Telegraf.rs)