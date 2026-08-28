U Srbiji aktivno 10 požara

Autor:ATV redakcija
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U Srbiji je i dalje aktivno oko 10 požara, ali je situacija stabilnija na pojedinim područjima.
U Deliblatskoj peščari trenutno je stabilno, a satelitski snimci prvi put od četvrtka ne pokazuju žarišta na tom području.
Na Stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali požar još nije lokalizovan.
U Lukovu kod Vranja požar je aktivan peti dan, prenio je RTS.
U četvrtak oko podneva požar je izbio na području između Kraljeva i Lučana i zahvatio je oko 15 hektara niskog rastinja i šiblja, a vatra je brzo stavljena pod kontrolu.
Požar je, prema prvim informacijama, izbio na području kraljevačkog mesta Tolišnica, odakle se proširio u pravcu Pajovske planine, odnosno ka području Mesne zajednice Kaona u Dragačevu.
U gašenju su učestvovali vatrogasci iz Čačka, Ivanjice, Kraljeva i Lučana, više od 50 meštana, dobrovoljci i lovci, kao i buldožer "Srbijašume".
Gašenje je otežavao nepristupačan teren. Situacija je bolja i stabilnija, vatrogasne ekipe dežuraju i obilaze teren, a kuće su zaštićene. Vatrogasci su i dalje u pripravnosti.
Požar i dalje aktivan na planini Goč, kao i u opštini Kladovo. Na Goču je zahvaćeno oko šest hektara borove šume, a požar je izbio i u selu Slišane kod Lebana.
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