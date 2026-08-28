Vrhunac je toplotnog talasa, očekuju nas rekordi i upozorenja

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Meteorolozi su najavili da će današnji dan, 28. avgust, donijeti rekordne temperature ove godine. Meteoalarm je aktivirao tri crvena upozorenja za regije u Republici Srpskoj, dok su u FBiH aktivni žuti i narandžasti meteoalarm.
Današnje temperature će prelaziti 40 stepeni, a nebo će biti mutnije nego ovih dana uprkos sunčanom vremenu. Najavljeno je i da će biti prisutne visoke količine saharske prašine u atmosferi.
Meteorolog Nedim Sladić je saopštio da će današnji dan biti kao da smo, u najmanju ruku, u pustinji.
"Najevidentniji, pored vrlo visokih temperatura zraka, je prisutnost saharske prašine koja u narednim satima pristiže u sve većim količinama u višim slojevima atmosfere, na prednjoj strani prostrane doline šireći se osom sve do sjevera Afrike u kojoj su snažna vrtloženja duž atmosferskog stuba usisale veće količine aerosola", ističe.
Dodaje da će nebo sutra biti još mutnije nego današnje, te će često djelovati da i uprkos pretežno sunčanom vremenu je zapravo oblačno zbog bjelkasto-žućkaste nijanse neba, a bit će povremeno i prozirne visoke koprenaste naoblake u drugom dijelu dana.
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"Mimo toga, u poslijepodnevnim satima u Krajini i djelomično u centralnoj Bosni prognoziramo umjeren do umjereno jak vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera koji će dodatno isušivati zrak, koji nažalost neće stvarati ugodu, već će dojam biti kao da je neko usmjerio fen direktno u lice", ističe Sladić.
Temperatura bi danas u većem dijelu Republike Srpske mogla prelaziti 40 stepeni. RHMZ u prvom jutarnjem biltenu predviđa maksimalnu temperaturu od 41 stepen uz prolaznu oblačnost tokom dana.
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Narednih dana prijatnije vrijeme. Temperatura će tokom vikenda padati i neće donositi ekstrem kakav će biti zabilježen danas.
Za subotu i nedjelju predviđa se maksimalna od 31 stepen, dok će minimalna u subotu iznositi 22.
Tokom naredne sedmice, sa izuzetkom ponedjeljka kada se očekuje 32 stepena, temperatura bi se mogla zadržavati oko 30 stepeni uz tendenciju pada. Trenutne prognoze sugerišu i da bi moglo doći do osvježenja u četvrtak i petak.
Prema mjerenju u 7 časova kako saopštava RHMZ, zabilježene su visoke temperature. U Trebinju je izmjereno 23 stepen, a Banjaluka, Bileća i Doboju su dan započeli sa 20 stepeni.
Najugodnije je u Višegradu i Ribniku gdje je izmjereno 16 stepeni.
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