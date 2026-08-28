Vrhunac je toplotnog talasa, očekuju nas rekordi i upozorenja

Meteorolozi su najavili da će današnji dan, 28. avgust, donijeti rekordne temperature ove godine. Meteoalarm je aktivirao tri crvena upozorenja za regije u Republici Srpskoj, dok su u FBiH aktivni žuti i narandžasti meteoalarm.

Današnje temperature će prelaziti 40 stepeni, a nebo će biti mutnije nego ovih dana uprkos sunčanom vremenu. Najavljeno je i da će biti prisutne visoke količine saharske prašine u atmosferi.

Meteorolog Nedim Sladić je saopštio da će današnji dan biti kao da smo, u najmanju ruku, u pustinji.

"Najevidentniji, pored vrlo visokih temperatura zraka, je prisutnost saharske prašine koja u narednim satima pristiže u sve većim količinama u višim slojevima atmosfere, na prednjoj strani prostrane doline šireći se osom sve do sjevera Afrike u kojoj su snažna vrtloženja duž atmosferskog stuba usisale veće količine aerosola", ističe.

Procjene Nedima Sladića Instagram

Dodaje da će nebo sutra biti još mutnije nego današnje, te će često d‌jelovati da i uprkos pretežno sunčanom vremenu je zapravo oblačno zbog bjelkasto-žućkaste nijanse neba, a bit će povremeno i prozirne visoke koprenaste naoblake u drugom dijelu dana.

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"Mimo toga, u poslijepodnevnim satima u Krajini i d‌jelomično u centralnoj Bosni prognoziramo umjeren do umjereno jak vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera koji će dodatno isušivati zrak, koji nažalost neće stvarati ugodu, već će dojam biti kao da je neko usmjerio fen direktno u lice", ističe Sladić.

Vremenska prognoza za danas i narednu sedmicu

Temperatura bi danas u većem dijelu Republike Srpske mogla prelaziti 40 stepeni. RHMZ u prvom jutarnjem biltenu predviđa maksimalnu temperaturu od 41 stepen uz prolaznu oblačnost tokom dana.

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Narednih dana prijatnije vrijeme. Temperatura će tokom vikenda padati i neće donositi ekstrem kakav će biti zabilježen danas.

Za subotu i nedjelju predviđa se maksimalna od 31 stepen, dok će minimalna u subotu iznositi 22.

Tokom naredne sedmice, sa izuzetkom ponedjeljka kada se očekuje 32 stepena, temperatura bi se mogla zadržavati oko 30 stepeni uz tendenciju pada. Trenutne prognoze sugerišu i da bi moglo doći do osvježenja u četvrtak i petak.

Temperatura u 7 časova

Prema mjerenju u 7 časova kako saopštava RHMZ, zabilježene su visoke temperature. U Trebinju je izmjereno 23 stepen, a Banjaluka, Bileća i Doboju su dan započeli sa 20 stepeni.

Najugodnije je u Višegradu i Ribniku gdje je izmjereno 16 stepeni.