Policija izdala upozorenje: U BiH se pojavile se lažne novčanice evra

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 (Livanjski kanton) obavijestilo je građane da je na području kantona zabilježena pojava lažnih novčanica.

Naime, kako ističu, riječ je o lažnim novčanicama evra.

Tim povodom, poslali su i upozorenje građanima.

„Na lažnim novčanicama se jasno može uočiti ispisan tekst „Copy“, što ukazuje da se radi o krivotvorinama“, saopšteno je.

Posebno upozorenje imali su i za ugostitelje.

„Pozivamo građane, a posebno trgovce, ugostitelje i druga pravna lica koja posluju sa gotovim novcem, na dodatni oprez prilikom vršenja gotovinskih transakcija“, poručili su iz MUP-a Kantona 10.