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Policija izdala upozorenje: U BiH se pojavile se lažne novčanice evra

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 08:22

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еври новац паре валута кеш
Foto: Pexel/ Pixabay

Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 (Livanjski kanton) obavijestilo je građane da je na području kantona zabilježena pojava lažnih novčanica.

Naime, kako ističu, riječ je o lažnim novčanicama evra.

Tim povodom, poslali su i upozorenje građanima.

„Na lažnim novčanicama se jasno može uočiti ispisan tekst „Copy“, što ukazuje da se radi o krivotvorinama“, saopšteno je.

Posebno upozorenje imali su i za ugostitelje.

„Pozivamo građane, a posebno trgovce, ugostitelje i druga pravna lica koja posluju sa gotovim novcem, na dodatni oprez prilikom vršenja gotovinskih transakcija“, poručili su iz MUP-a Kantona 10.

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Tagovi :

novac

lažni novac

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evro

prevara

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