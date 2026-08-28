Policija izdala upozorenje: U BiH se pojavile se lažne novčanice evra

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona 10 (Livanjski kanton) obavijestilo je građane da je na području kantona zabilježena pojava lažnih novčanica.
Naime, kako ističu, riječ je o lažnim novčanicama evra.
Tim povodom, poslali su i upozorenje građanima.
„Na lažnim novčanicama se jasno može uočiti ispisan tekst „Copy“, što ukazuje da se radi o krivotvorinama“, saopšteno je.
Posebno upozorenje imali su i za ugostitelje.
„Pozivamo građane, a posebno trgovce, ugostitelje i druga pravna lica koja posluju sa gotovim novcem, na dodatni oprez prilikom vršenja gotovinskih transakcija“, poručili su iz MUP-a Kantona 10.
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