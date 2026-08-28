Dnevni horoskop za 28. avgust

Dnevni horoskop donosi zanimljive preokrete na poslu i ljubavne susrete koji bi pojedinim znakovima mogli dugo ostati u mislima. Provjerite šta zvijezde najavljuju vašem znaku i na šta bi danas trebalo posebno da obratite pažnju.

Ovan

Na poslu vas očekuje zanimljiv zadatak koji će pokazati vašu snalažljivost. Zauzeti mogu uživati u više pažnje partnera, dok slobodne očekuje susret koji će im ostati u mislima. Pazite na glavobolju.

Bik

Budite strpljivi, jer se jedna poslovna prilika razvija sporije nego što ste očekivali. U ljubavi slijedi prijatno iznenađenje, a slobodni bi mogli obnoviti kontakt sa starom simpatijom. Odmorite noge.

Blizanci

Novi prijedlog na poslu mogao bi vam donijeti dodatne obaveze, ali i korisno iskustvo. Zauzeti će riješiti manji nesporazum, dok slobodni privlače pažnju zanimljive osobe. Izbjegavajte kasne obroke.

Rak

Neko će na poslu prepoznati vaš trud i ponuditi vam zanimljivu saradnju. Voljena osoba priprema vam lijep trenutak, dok slobodne očekuje poruka od osobe koja im se dopada. Potrebno vam je više odmora.

Lav

Ne preuzimajte više obaveza nego što možete da završite, jer bi vas to moglo usporiti. Zauzeti će provesti ugodan dan sa partnerom, a slobodni bi mogli započeti zanimljivo dopisivanje. Obratite pažnju na leđa.

Djevica

Na poslu ćete uspješno riješiti problem koji je drugima djelovao komplikovano. Partner će tražiti vaš savjet, dok slobodne očekuje poznanstvo preko zajedničkih prijatelja. Unosite više tečnosti.

Vaga

Očekuje vas razgovor sa nadređenim koji bi mogao otvoriti put ka novim zadacima. Zauzeti mogu napraviti zajednički plan, dok će slobodni upoznati osobu koja im odmah privlači pažnju. Čuvajte grlo.

Škorpija

Dan je povoljan za završavanje poslova koje ste ostavili za kasnije. U ljubavi vas očekuje više strasti, a slobodni bi mogli dobiti poziv za izlazak. Prijaće vam laganija ishrana.

Strijelac

Jedna pohvala na poslu podstaći će vas da se još više potrudite. Zauzeti će uživati u spontanom izlasku, dok slobodnima slijedi susret sa osobom iz šireg kruga poznanika. Pazite na zglobove.

Jarac

Novi rok zahtijevaće bolju organizaciju, ali ćete uspjeti da sve završite na vrijeme. Partner će vam pokazati podršku, a slobodni mogu započeti razgovor koji će se nastaviti. Ne zanemarujte umor.

Vodolija

Na poslu vas očekuje promjena koja će vam u početku djelovati nepotrebno, ali će se pokazati korisnom. Zauzeti mogu dobiti lijep poklon, dok slobodne očekuje flert sa zanimljivom osobom. Više šetajte.

Ribe

Jedan završen posao donijeće vam olakšanje i ostaviti više vremena za druge obaveze. Voljena osoba će željeti da razgovara o budućnosti, a slobodni bi mogli dobiti zanimljivu poruku. Provjerite vid, prenosi InfoBijeljina