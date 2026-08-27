Stiže saharska prašina: 'Biće utisak kao da smo u pustinji'

Meteorolog Nedim Sladić najavio je za petak vrlo visoke temperature vazduha, uz sve veće količine saharske prašine u atmosferi.

Kako je naveo, kombinacija vremenskih prilika mogla bi stvoriti utisak kao da se nalazimo u pustinji.

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– Sutrašnji utisak dana biće kao da smo, u najmanju ruku, u pustinji – naveo je Sladić.

Saharska prašina pristiže u sve većim količinama

Sladić pojašnjava da je više razloga za ovakav zaključak, a kao najevidentnije izdvaja vrlo visoke temperature vazduha i prisustvo saharske prašine.

– Više je razloga za ovaj zaključak, a najevidentniji, pored vrlo visokih temperatura vazduha, je prisutnost saharske prašine koja u narednim satima pristiže u sve većim količinama u višim slojevima atmosfere, na prednjoj strani prostrane doline šireći se osom sve do sjevera Afrike u kojoj su snažna vrtloženja duž atmosferskog stuba usisale veće količine aerosola – naveo je.

Na prednjoj strani sistema, dodaje Sladić, poput jezička širi se kompenzacijski termobarički greben u izraženoj jugozapadnoj visinskoj struji preko Apeninskog poluostrva prema Balkanu, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

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Kako objašnjava, ovaj sistem, osim prašine, povlači i izrazito vruću zračnu masu, koja se dodatno oblikuje u polju visokog zračnog pritiska uz kompresiju zraka prema podlozi.

Idealni uslovi za ubrzan rast temperatura

Sladić navodi da će nekoliko faktora pogodovati brzom rastu temperatura već od ranog prijepodneva.

– Uz isušeno tlo koje sada troši energiju za zagrijavanje podloge, a ne na isparavanje, duboku jugozapadnu visinsku advekciju, te kompresiju vazduha i nisku relativnu vlažnost vazduha, ovo su idealni uslovi za ubrzan porast temperatura vazduha od ranog prijepodneva, te je konvektivni granični sloj sada vrlo dubok – pojasnio je.

Nebo će biti mutnije, utisak kao da je oblačno

Prema njegovoj prognozi, nebo će u petak biti još mutnije nego danas. Iako će vrijeme biti pretežno sunčano, zbog saharske prašine moglo bi djelovati kao da je oblačno, prenosi N1.

– Stoga, nebo će u petak biti još mutnije nego današnje, te će često djelovati da i uprkos pretežno sunčanom vremenu je zapravo oblačno zbog bjelkasto-žućkaste nijanse neba, a biće povremeno i prozirne visoke koprenaste naoblake u drugom dijelu dana – naveo je Sladić.

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U poslijepodnevnim satima u Krajini i djelimično u centralnoj Bosni očekuje se vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera.

– Mimo toga, u poslijepodnevnim satima u Krajini i djelomično u centralnoj Bosni prognoziramo umjeren do umjereno jak vjetar zapadnog i sjeverozapadnog smjera koji će dodatno isušivati vazduh, koji nažalost neće stvarati ugodu, već će utisak biti kao da je neko usmjerio fen direktno u lice – zaključio je Sladić.