Loto 5 rezultati u 68. kolu: Ovo su brojevi vrijedni 420 hiljada maraka

Autor:ATV redakcija
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Izvučeni su brojevi u 68. kolu igre Loto 5 koja je nekome mogla da donese čak 420 hiljada konvertibilnih maraka.
Niko od igrača nije uplatio dobitnu kombinaciju koja je u ovom kolu glasila - 32, 17, 2, 25 i 13. Dodatni broj bio je 2.
Nije bilo dobitnika glavne premije ni u igri Džoker.
Džoker broj glasio je - 570032. Uprkos tome što premija od 120.000 KM nije izvučena, neki igrači pogodili su Džoker 5 i Džoker 4, koji donese takođe lijepe novčane nagrade.
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