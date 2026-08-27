Logo

Loto 5 rezultati u 68. kolu: Ovo su brojevi vrijedni 420 hiljada maraka

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 20:13

Komentari:

0
Лото резултати бројеви данас 10 коло 3.2.2026 (фебруар) Лото Србија
Foto: ATV

Izvučeni su brojevi u 68. kolu igre Loto 5 koja je nekome mogla da donese čak 420 hiljada konvertibilnih maraka.

Niko od igrača nije uplatio dobitnu kombinaciju koja je u ovom kolu glasila - 32, 17, 2, 25 i 13. Dodatni broj bio je 2.

Nije bilo dobitnika glavne premije ni u igri Džoker.

Džoker broj glasio je - 570032. Uprkos tome što premija od 120.000 KM nije izvučena, neki igrači pogodili su Džoker 5 i Džoker 4, koji donese takođe lijepe novčane nagrade.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Loto 5

Loto 5 izvlačenje

Loto 5 rezultati

Loto

Loto Džoker

Komentari (0)

Više iz rubrike

беба и мајка руке

Društvo

Teolog upozorio roditelje: Skinite crveni konac sa bebine ruke, zaštita dolazi od Boga

4 h

1
Велика Госпојина православље икона

Društvo

Sutra je Velika Gospojina: Ovo večeras obavezno uradite, a 4 stvari donose nesreću

4 h

0
МУП-а Републике Српске транспортovali 42-годишњег мушкарца, који је из УКЦ-а у Бањалуци упућен на хитно лијечење у ВМА у Београду ради извођења тромбектомије.

Društvo

Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

4 h

0
Метеоаларм за 28. август 2026. године

Društvo

Crveno upozorenje za BiH, važiće šest sati

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

21

Marinović nakon velikog uspjeha: Kapa do poda

23

06

Željka Cvijanović čestitala Borcu plasman u Ligu konferencija

23

01

Zeljković: Večeras je ostvaren veliki uspjeh, ovo je poklon našim navijačima

22

49

Minić čestitao pobjedu banjalučkom Borcu

22

47

Dodik na terenu igračima čestitao igračima Borca plasman u Evropu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima