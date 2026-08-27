Crveno upozorenje za BiH, važiće šest sati

Autor:Stevan Lulić
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Meteorolozi su izdali crveno upozorenje za dijelove Bosne i Hercegovine (BiH) za petak, 28. avgust.
Dva dijela BiH biće posebno na udaru izuzetno visokih temperatura.
Meteoalarm se odnosi na period od 11 do 17 sati, a prema prognozi, temperatura će biti većinom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.
Iz FHMZ-a, uz upozorenje, navode preporuke Svjetske meteorološke organizacije (SMO) da se preduzmu mjere zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura, zaštite građani i pomogne ugroženim osobama.
Građanima se takođe preporučuje da djeluju u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, uz upozorenje da su mogući kvarovi u infrastrukturi.
FHMZ navodi da se za sve dodatne informacije treba obratiti nadležnim institucijama.
Prema izvještaju EUmeteoalarma, regije Sarajevo i Mostar će posebno zahvatiti najavljeni toplotni talas.
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