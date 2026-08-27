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Crveno upozorenje za BiH, važiće šest sati

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Autor:

Stevan Lulić
27.08.2026 16:49

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Метеоаларм за 28. август 2026. године
Foto: Screenshot

Meteorolozi su izdali crveno upozorenje za dijelove Bosne i Hercegovine (BiH) za petak, 28. avgust.

Dva dijela BiH biće posebno na udaru izuzetno visokih temperatura.

Meteoalarm se odnosi na period od 11 do 17 sati, a prema prognozi, temperatura će biti većinom između 34 i 40 stepeni Celzijusa.

Iz FHMZ-a, uz upozorenje, navode preporuke Svjetske meteorološke organizacije (SMO) da se preduzmu mjere zbog očekivanih ekstremno visokih temperatura, zaštite građani i pomogne ugroženim osobama.

Savjeti za građane

Građanima se takođe preporučuje da djeluju u skladu sa savjetima ovlaštenih organa, uz upozorenje da su mogući kvarovi u infrastrukturi.

FHMZ navodi da se za sve dodatne informacije treba obratiti nadležnim institucijama.

Prema izvještaju EUmeteoalarma, regije Sarajevo i Mostar će posebno zahvatiti najavljeni toplotni talas.

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Tagovi :

meteoalarm

crveni meteoalarm

Upozorenje

vrućina

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