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Sahranjena Ivana Šimundža

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 14:40

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Новинарка Ивана Шимунџа
Foto: Mondo

Dugogodišnji novinar i direktor portala "Mondo" Ivana Šimundža sahranjena je danas na groblju "Sveti Marko" u Banjaluci.

Šimundža je preminula u 45. godini nakon kraće i teške bolesti.

Od Ivane Šimundže oprostili su se mnogobrojne kolege, prijatelji, članovi porodice i rodbina.

Šimundža je tokom dugogodišnje novinarske karijere ostavila značajan trag u medijskoj zajednici, a kolege i prijatelji pamtiće je po profesionalnosti, predanom radu i kolegijalnosti.

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sahrana

Preminula Ivana Šimundža

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