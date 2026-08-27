Sahranjena Ivana Šimundža

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Foto: Mondo

Dugogodišnji novinar i direktor portala "Mondo" Ivana Šimundža sahranjena je danas na groblju "Sveti Marko" u Banjaluci.

Šimundža je preminula u 45. godini nakon kraće i teške bolesti. Od Ivane Šimundže oprostili su se mnogobrojne kolege, prijatelji, članovi porodice i rodbina. Šimundža je tokom dugogodišnje novinarske karijere ostavila značajan trag u medijskoj zajednici, a kolege i prijatelji pamtiće je po profesionalnosti, predanom radu i kolegijalnosti.

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