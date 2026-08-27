Pas dva dana bio na kamenu u Vrbasu: Spasili ga vatrogasci

Foto: Facebook/Radio-Laktaši 90,3 FM/printscreen

Vatrogasci iz Laktaša spasili su danas 27. avgusta, psa koji je dva dana bio na kamenu u Vrbasu.

"Pas je, prema informacijama sa terena, čak dva dana bio na kamenu usred rijeke, a vatrogasci su danas uspjeli da ga bezbjedno spasu. Iako ih najčešće zamišljamo na požarištima i drugim vanrednim situacijama, laktaški vatrogasci u posljednje vrijeme imaju sve više poziva za pomoć životinjama", navodi Radio Laktaši.

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