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Jednokratnu pomoć dobila 295.642 penzionera

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 15:40

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Fond PIO Republike Srpske
Foto: ATV

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske isplaćena je jednokratna novčana pomoć za 295.642 korisnika prava Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, saopšteno je danas iz Fonda.

Jednokratna novčana pomoć isplaćena je prema visini prosječne penzije i to korisnicima čija je penzija niža od prosječne penzije od 698 KM isplaćeno je 120 KM, a korisnicima čija je penzija viša od prosječne penzije od 698 KM isplaćeno je 80 KM.

Za realizaciju ove mjere Vlada Republike Srpske obezbijedila je ukupno 31.385.263 KM.

Fond PIO Republike Srpske, u skladu sa svojim nadležnostima, nastavlja sa realizacijom aktivnosti Vlade Republike Srpske, usmjerenih na blagovremenu i efikasnu isplatu prava korisnicima penzijskog i invalidskog osiguranja, navodi se u saopštenju.

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Tagovi :

Fond PIO

Penzioneri

Pomoć

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