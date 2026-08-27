Stevandić: Sumrak civilizacije

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić oglasio se nakon vijesti o smrti Ratka Mladića i poručio da je Haški tribunal postupao nehumano jer nije dozvolio adekvatno liječenje generala.

Kako je Stevandić rekao, dužnost ljekara je bila da primijeni Hipokratovu zakletvu bez obzira o kome je riječ.

Istakao je da generalu Mladiću, uprkos njegovom teškom stanju, nije pružena adekvatna zdravstvena njega.

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"Pacijent nema nacionalni ni krivični status ili istoriju, nego samo istoriju bolesti i obavezu da se liječi. Odlukom da ga ne pusti na liječenje u Srbiju, Haški tribunal je ubrzao Mladićevu smrt", naveo je Stevandić.

"To je sumrak civilizacije", naglasio je Stevandić opisujući postupanje Tribunala na sve zahtjeve porodice i odbrane da se Mladić liječi u Srbiji ili Republici Srpskoj.

Govoreći o raznim komentarima koji se šire društvenim mrežama, Stevandić kaže da na njih ne treba obraćati pažnju.