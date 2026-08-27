Logo

Stevandić: Sumrak civilizacije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 15:18

Komentari:

0
Ненад Стевандић
Foto: ATV

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić oglasio se nakon vijesti o smrti Ratka Mladića i poručio da je Haški tribunal postupao nehumano jer nije dozvolio adekvatno liječenje generala.

Kako je Stevandić rekao, dužnost ljekara je bila da primijeni Hipokratovu zakletvu bez obzira o kome je riječ.

Istakao je da generalu Mladiću, uprkos njegovom teškom stanju, nije pružena adekvatna zdravstvena njega.

Милорад Додик

Republika Srpska

Oglasio se Milorad Dodik

"Pacijent nema nacionalni ni krivični status ili istoriju, nego samo istoriju bolesti i obavezu da se liječi. Odlukom da ga ne pusti na liječenje u Srbiju, Haški tribunal je ubrzao Mladićevu smrt", naveo je Stevandić.

"To je sumrak civilizacije", naglasio je Stevandić opisujući postupanje Tribunala na sve zahtjeve porodice i odbrane da se Mladić liječi u Srbiji ili Republici Srpskoj.

Govoreći o raznim komentarima koji se šire društvenim mrežama, Stevandić kaže da na njih ne treba obraćati pažnju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nenad Stevandić

Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

Komentari (0)

Pročitajte više

Умро је Ратко Младић

Republika Srpska

Umro je Ratko Mladić

4 h

38
Генерал Ратко Младић

Republika Srpska

Ko je bio general Ratko Mladić?

4 h

8
Биографија генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Biografija generala Ratka Mladića

4 h

0
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић

Srbija

Vujić: Porodica i ministarstvo čekaju instrukcije Mehanizma za preuzimanje tijela generala Mladića

3 h

0

Više iz rubrike

Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Oglasio se Milorad Dodik

3 h

7
Разговарао сам данас с амбасадором Руске Федерације у БиХ Игором Калабуховим о нашим међусобним односима и истакао сам да подржавамо Русију у напорима да одржи своје државне, националне вриједности. Сматрамо да Русија води праведан, одбрамбени рат и очигледно је да то није рат између Украјине и Русије, већ рат дијела Европске уније и Русије.

Republika Srpska

Dodik: Krajem septembra predvodim delegaciju Srpske u Moskvi, sastaću se s Putinom

4 h

14
Биографија генерала Ратка Младића

Republika Srpska

Biografija generala Ratka Mladića

4 h

0
Генерал Ратко Младић

Republika Srpska

Ko je bio general Ratko Mladić?

4 h

8

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

49

Apel MUP-a građanima: Ne nasjedajte na prevaru, ako vas pozove 'ljekar', vi pozovite policiju

18

35

Šešelj otkrio anegdotu o Mladiću iz Haga koju će zauvijek pamtiti

18

34

Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

18

26

Cvijanović: General Mladić stao na čelo slavne VRS u najtežem periodu

18

23

Odgođen Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima