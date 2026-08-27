Ostojić: Umro je čovjek bez koga ne bi bilo Republike Srpske i slobode

- Umro je čovjek bez koga ne bi bilo Republike Srpske i slobode, bez koga naša djeca danas ne bi slobodno išla u školu, učila ćirilicu i slavila krsnu slavu. Za svakog učesnika Odbrambeno-otadžbinskog rata kojem je Mladić bio komandant njegova smrt jedna od najtužnijih vijesti, uporediva sa gubitkom najužeg člana porodice - istakao je Ostojić.

Republika Srpska Umro je Ratko Mladić

Dodao je da se ne smije zaboraviti ono što je general Mladić učinio za srpski narod i Republiku Srpsku, podsjetivši da je Vojsku Republike Srpske vodio tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata.

- Mladićeva žrtva nisu samo ratni period i porodične tragedije, nego i sve što je proživio nakon rata - hapšenje, odvođenje i zatočeništvo u Hagu, bolest i patnja - naveo je Ostojić.

Pozvao je na slogu i jedinstvo srpskog naroda, navodeći da bi smrt čovjeka koji je, kako kaže, sve dao za srpski narod morala da ujedini Srbe.

On je izrazio nadu da će srpski narod shvatiti da jedinstvo i sloga nemaju cijenu, a da pamćenje i priča o junacima mora da postoji jer samo to može da sačuva Srbe i slobodu koja je kao najveća vrijednost proklamovana još od Kosovskog boja.

- Sve što će se dešavati u narednim danima mora biti usmjereno na slogu i jedinstvo srpskog naroda, da na dostojanstven način generala dočekamo, sahranimo i od njega se oprostimo. Grob generala Mladića treba da bude mjesto hodočašća na koje će dolaziti čitav srpski narod, te da o njegovoj ulozi treba govoriti budućim pokoljenjima. Ako budemo znali da cijenimo i čuvamo svoju istoriju i ako o njoj budemo uporno govorili, bez obzira na posljedice, živjećemo u slobodi i Republici Srpskoj - poručio je Ostojić.