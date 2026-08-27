Pavković: Tužan dan za sve Srbe

Danas je tužan dan za Republiku Srpsku, Srbiju i za svakog Srbina zbog smrti generala Ratka Mladića, izjavila je Srni Marija Pavković, kćerka generala Nebojše Pavkovića.

Ona je izrazila uvjerenje da će oni koji su sprovodili torturu nad generalom Mladićem jednog dana odgovarati za to.

Ona je naglasila da joj je teško pala vijest o smrti Mladića jer je sva situacija s njim asocirala na ono što je prošla sa svojim ocem i izrazila žaljenje što je generalu Mladiću uskraćeno da posljednje trenutke provede uz najbliže.

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"Ovo nema veze ni sa kakvim pravom, ni sa sudom ni sa presudom. Ovde je stvar u tome kako se u srcu Evrope tretiralo jedno ljudsko biće, bez obzira ko je, šta je, odakle je, koje je nacionalnosti. Riječ je ljudskom biću, a oni nisu dozvolili da to ljudsko biće na samrti posljednje dane ili sate provede sa svojom porodicom i izvan ćelije", rekla je ona Srni.

Pavkovićeva je naglasila da ne zna koji bi sud i koja institucija na svijetu mogli da opravdaju to kršenje svake vrste civilizacijske humanosti i humanitarnog prava.

"Ti ljudi koji su odgovorni za to jednog dana će odgovarati za ovakvo nehumano i surovo ponašanje prema njemu i našim ljudima", rekla je ona.

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Naglasila je da vjeruje da će general Mladić biti sahranjen uz kćerku Anu na groblju na Topčideru u Beogradu, kako je i želio, te da će ga njegov narod dostojanstveno ispratiti na posljednji počinak.

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini, izjavila je Srni državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije Lidija Pavićević.

General Mladić se od 2024. godine nalazio u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih godinu i po dana bio vezan za krevet, a Mehanizam za krivične sudove u Hagu se oglušio na zahtjeve da iz humanih razloga bude pušten na liječenje u Srbiju.

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Srpski general je pretrpio više moždanih udara. Imao je ozbiljna kardiovaskularna oboljenja, povišen krvni pritisak, neurološka oštećenja, kao i probleme sa bubrezima.

Više puta je zbog toga bio hospitalizovan i podvrgavan različitim medicinskim i terapijskim zahvatima, uključujući i operativne intervencije na srcu i nozi.