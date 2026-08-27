ATV u rodnom mjestu generala Mladića: "Vijest nas je jako potresla"

Autor:ATV redakcija
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Ulice Kalinovika danas su puste i tužne, a malobrojni građani koje smo sreli kažu da ih je vijest o smrti generala Ratka Mladića jako potresla.
Ovo je jedan od najtužnijih dana u njihovim životima, kažu mještani sa kojima smo razgovarali.
Oni koji su generala Mladića poznavali još kao dječaka, koji je odrastao u selu Božanovići nedaleko od Kalinovika, kažu da je bio dobar dječak, a postao i dobar čovjek.
U Kalinoviku smo razgovarali sa ljudima koji su ga poznavali cijeli život i svi su potreseni.
"Vijest smo čuli sa tugom za naš srpski narod. Teško nam je što je general preminuo, kaže za ATV Nenad Jovović, prvi komšija generala Mladića.
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