ATV u rodnom mjestu generala Mladića: "Vijest nas je jako potresla"

Ulice Kalinovika danas su puste i tužne, a malobrojni građani koje smo sreli kažu da ih je vijest o smrti generala Ratka Mladića jako potresla.

Ovo je jedan od najtužnijih dana u njihovim životima, kažu mještani sa kojima smo razgovarali.

Oni koji su generala Mladića poznavali još kao dječaka, koji je odrastao u selu Božanovići nedaleko od Kalinovika, kažu da je bio dobar dječak, a postao i dobar čovjek.

U Kalinoviku smo razgovarali sa ljudima koji su ga poznavali cijeli život i svi su potreseni.

"Vijest smo čuli sa tugom za naš srpski narod. Teško nam je što je general preminuo, kaže za ATV Nenad Jovović, prvi komšija generala Mladića.