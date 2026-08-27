Sveštenik Boris Topić za ATV: General se ispovjedio, pričestio i upokojio sa krstom u ruci

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 83. godini.

Sveštenik Boris Topić iz Haga, kaže da je danas u 11:30 bio kod generala Mladića.

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"Ispovjedio se, pričestio i nakon toga se odmah upokojio sa krstom u ruci koji sam mu tu stavio", rekao je sveštenik Boris Topić za ATV.

Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.

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Za vrijeme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini komandovao je nizom ključnih vojnih operacija.

Mladić je u junu 2022. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Haški tribunal je u julu 1995. godine izdao nalog za hapšenje Mladića, a u julu 1996. izdat je međunarodni nalog za hapšenje.

Uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevu kod Zrenjanina.

Posljednjih 15 godina proveo je u zatvoru.

Zvaničnici Republike Srpske i Republike Srbije su slali zahtjeve za prijevremeno puštanje Mladića na slobodu zbog teškog zdravstvenog stanja, međutim, Hag je sve odbio.