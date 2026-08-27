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Sveštenik Boris Topić za ATV: General se ispovjedio, pričestio i upokojio sa krstom u ruci

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 15:33

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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Foto: ATV

Nekadašnji komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 83. godini.

Sveštenik Boris Topić iz Haga, kaže da je danas u 11:30 bio kod generala Mladića.

Ратко Младић

Republika Srpska

Umro je Ratko Mladić

"Ispovjedio se, pričestio i nakon toga se odmah upokojio sa krstom u ruci koji sam mu tu stavio", rekao je sveštenik Boris Topić za ATV.

Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske od 1992. do 1995. godine.

Ратко Младић

Republika Srpska

Ko je bio general Ratko Mladić?

Za vrijeme rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini komandovao je nizom ključnih vojnih operacija.

Mladić je u junu 2022. godine pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora.

Haški tribunal je u julu 1995. godine izdao nalog za hapšenje Mladića, a u julu 1996. izdat je međunarodni nalog za hapšenje.

Uhapšen je 26. maja 2011. godine u selu Lazarevu kod Zrenjanina.

Posljednjih 15 godina proveo je u zatvoru.

Zvaničnici Republike Srpske i Republike Srbije su slali zahtjeve za prijevremeno puštanje Mladića na slobodu zbog teškog zdravstvenog stanja, međutim, Hag je sve odbio.

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Ratko Mladić

Sveštenik Boris Topić

Umro Ratko Mladić

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