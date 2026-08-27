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Šef Mladićevog obezbjeđenja za ATV: General nije umro, ubijen je

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 16:18

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Ратко Младић
Foto: Screenshot / YouTube

Branislav Puhalo, šef obezbjeđenja Ratka Mladića, rekao je za ATV da general nije umro prirodnom smrću, već da je ubijen od ruke Haškog tribunala.

"Danas je teška vijest jer je Haški tribunal po ko zna koji put ubio generala Ratka Mladića. Ratko Mladić nije preminuo prirodnom smrću i Božijom voljom, on je ubijen od ruke haških akrapa koji sve vrijeme ubijaju srpske heroje i srpski narod hoće da okrive za sva zlodjela koja su činjena 90-ih godina", rekao je Puhalo za ATV.

Ponovio je da je ovo tužna vijest za srpski narod jer je Mladić bio veliki čovjek, veliki borac i veliki heroj.

"Zajedno sa svojim narodom i svojom vojskom je branio Republiku Srpsku. Republika Srpska, hvala Bogu, danas postoji i postojaće i svi treba da je čuvamo, njegujemo i branimo", rekao nam je Puhalo.

"Generalu našem, velikom heroju, neka je vječna slava i hvala. Hvala ti, generale, za sve što si učinio za svoj narod", poručio je on.

Kao neko ko je godine proveo uz generala Mladića, Puhalo kaže da je on bio velika ljudina i veliki vojskovođa.

"Čovjek koji je samo brinuo o vojniku i o narodu, a najmanje je brinuo o sebi. Mi smo obišli svaki rov, svaki položaj srpskog vojnika, od Šatora do Trebinja. Bili smo u svakom rovu najmanje 2-3 puta i njega je samo interesovalo šta rade borci, da li su siti, da li su odjeveni, da li su utvrdili da se čuvaju... E, takav je bio general", ispričao nam je Puhalo.

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Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

Branislav Puhalo

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