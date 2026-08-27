Logo

Knežević: Slava je vječna, a patnja je kratka

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 17:17

Komentari:

0
Кнежевић: Слава је вјечна, а патња је кратка
Foto: ATV

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević rekao je povodom smrti generala Mladića da "svaka srpska kuća ima jednog Ratka".

"Slava je vječna, a patnja je kratka, svaka srpska kuća ima jednog Ratka", napisao je Knežević na Fejsbuku.

Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.

Ратко Младић

Republika Srpska

Umro je Ratko Mladić

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

Milan Knežević

Komentari (0)

Pročitajte više

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.

Republika Srpska

Dodik: Laka ti zemlja, generale

1 h

5
Источно Сарајево: Узели сте нам орла, али остало је гнијездо

Gradovi i opštine

Istočno Sarajevo: Uzeli ste nam orla, ali ostalo je gnijezdo

2 h

0
Слободан Бијелић, посланик првог сазива Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Bijelić za ATV: Moramo se pokazati dostojni žrtve koju je podnio general Mladić

2 h

0
Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.

Region

Pronađeno tijelo na požarištu u Crnoj Gori

2 h

0

Više iz rubrike

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.

Republika Srpska

Dodik: Laka ti zemlja, generale

1 h

5
Слободан Бијелић, посланик првог сазива Народне скупштине Републике Српске

Republika Srpska

Bijelić za ATV: Moramo se pokazati dostojni žrtve koju je podnio general Mladić

2 h

0
Горан Селак на конференцији за новинаре у Згради Владе Републике Српске

Republika Srpska

Selak za ATV: Institucije Srpske i Srbije su u komunikaciji u vezi sa transportom tijela generala Mladića

2 h

1
Позив грађанима да вечерас прислуже свијеће за покој душе генерала Младића

Republika Srpska

Poziv građanima da večeras prisluže svijeće za pokoj duše generala Mladića

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

49

Apel MUP-a građanima: Ne nasjedajte na prevaru, ako vas pozove 'ljekar', vi pozovite policiju

18

35

Šešelj otkrio anegdotu o Mladiću iz Haga koju će zauvijek pamtiti

18

34

Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

18

26

Cvijanović: General Mladić stao na čelo slavne VRS u najtežem periodu

18

23

Odgođen Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima