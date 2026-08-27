Knežević: Slava je vječna, a patnja je kratka

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević rekao je povodom smrti generala Mladića da "svaka srpska kuća ima jednog Ratka".
"Slava je vječna, a patnja je kratka, svaka srpska kuća ima jednog Ratka", napisao je Knežević na Fejsbuku.
Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini.
Republika Srpska
Umro je Ratko Mladić
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h5
Republika Srpska
2 h0
Republika Srpska
2 h1
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
18
49
18
35
18
34
18
26
18
23
Trenutno na programu