Knežević: Slava je vječna, a patnja je kratka

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Foto: ATV

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević rekao je povodom smrti generala Mladića da "svaka srpska kuća ima jednog Ratka".

"Slava je vječna, a patnja je kratka, svaka srpska kuća ima jednog Ratka", napisao je Knežević na Fejsbuku. Ratni komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske general Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu u 84. godini. Republika Srpska Umro je Ratko Mladić

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