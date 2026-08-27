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Predsjednica Mehanizma u Hagu naložila istragu o smrti Ratka Mladića

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 17:41

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Зграда Хага, Холандија
Foto: ATV

General Vojske Republike Srpske Ratko Mladić preminuo je danas u 84. godini života, a o smrti se oglasio i Međunarodni mehanizam za krivične sudove u Hagu.

"Gospodin Ratko Mladić preminuo je danas tokom boravka na liječenju u bolnici u Hagu, u Holandiji. Medicinski službenik Pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija (UNDU) odmah je obaviješten, a holandske vlasti započele su standardne postupke i istragu koji su predviđeni holandskim nacionalnim zakonom.

Predsjednica Mehanizma, sudija Grasijela Gati Santana, postupajući u skladu sa svojim ovlašćenjima iz Statuta Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (Mehanizam) i Pravilima o pritvoru, naložila je potpunu istragu o okolnostima smrti gospodina Mladića. Za sprovođenje istrage imenovala je sudiju Ijana Bonomija", navode iz Mehanizma..

Kako navede iz Haga, prvostepeno vijeće Haškog tribunala osudilo ga je 22. novembra 2017. godine za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, i izreklo mu kaznu doživotnog zatvora.

Žalbeno vijeće Mehanizma potvrdilo je 8. juna 2021. godine njegove osuđujuće presude i kaznu.

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Ratko Mladić

Međunarodni mehanizam

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

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