"Na dan smrti Mladića hoće da nas odvoje od matice i oduzmu nam prava koja nam pripadaju"

Na dan smrti Ratka Mladića pokušavaju da nas odvoje od Srbije, naše matice, i oduzmu nam prava koja nam pripadaju, poručuju iz Boračke organizacije "Ilidžanski borac".

"Žalosno je što na dan kada je umro Ratko Mladić moramo da branimo prava građana Republike Srpske od onih koji ne vole Srbiju. Njegovoj porodici upućujemo najdublje saučešće i obećavamo da ćemo Republiku Srpsku braniti dok smo živi. Mi, građani Republike Srbije i Republike Srpske, nećemo dozvoliti onima koji nas nazivaju ljudima iz „Republike Šumske“, genocidnim ljudima i građanima drugog reda kojima treba ukinuti državljanstvo Republike Srbije, ni stranim agenturama u Srbiji, da nas kriminalizuju i nazivaju prevarantima i lopovima koji učestvuju u bilo kakvim izbornim krađama", poručuje Goran Šehovac, predsjednik boračke organizacije „Ilidžanski borac“.

On poručuje "Crti" i svima drugima koji pokušavaju da uruše Srbiju tvrdnjama da je to država u kojoj su legitimno izabrani predsjednik i Vlada pobijedili krađom, a ne izbornom voljom naroda, kako bi opravdali poraze svojih miljenika koje narod neće.

"To što vas narod neće nije krivica poštenih Srba iz Republike Srpske. To što se prijavljujemo za glasanje u Republici Srbiji naše je pravo koje smo dobili zakonom. Za razliku od vas, mi poštujemo svaki zakon Republike Srbije i želimo podvlačimo da iskoristimo svoje zakonsko pravo da se pitamo o budućnosti Srbije, jer je to zemlja koju najviše volimo, jer se bojimo njenog razaranja i jer se bojimo ljudi koji žele da nam ukinu sva prava i postave granicu na Drini", poručuje Šehovac u saopštenju i poručuje:

"Kada „Proglas“ traži da se ljudi u Zapadnoj Evropi prijave za glasanje i podrže blokaderske liste, kada pokreće kampanju u Štutgartu, Cirihu i Ženevi da se organizuju demonstracije protiv Srbije i da se nakon toga aktivira dijaspora kako bi se u što većem broju prijavila za glasanje to je legitiman izborni proces. A kada mi, napaćeni, drugorazredni Srbi iz Republike Srpske, koji živimo na nekoliko kilometara od vas i vezani smo za Srbiju, koristimo to isto pravo, vi tražite da nam se ono ukine?".

"Znamo da želite da zastrašite građane Srpske kako ne bi izašli na izbore i kako biste došli u poziciju da nam oduzmete sva prava, proglasite Republiku Srpsku genocidnom i oduzmete nam jedinu sigurnost koju imamo našu vezu sa Srbijom. Pozivamo građane Republike Srpske da se, u skladu sa zakonom, u što većem broju prijave za izbore u Srbiji, baš kao i svi drugi koji to pravo imaju širom svijeta, a vama poručujemo da nas ni mnogo veći od vas nisu odvojili od Srbije niti zastrašili."