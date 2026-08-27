Logo

Novak Đoković saznao rivale na US Openu: Ko mu stoji na putu do finala?

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 18:21

Komentari:

0
Новак Ђоковић из Србије сервира Александеру Звереву из Њемачке током тренинга на тениском првенству УС Опен, у сриједу, 26. августа 2026. године, у Њујорку.
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II)

Poslije održanog žrijeba u Njujorku, Novak Đoković je upoznat sa svim preprekama koje ga očekuju do 25. Grend slem titule na US Openu! Najbolji svih vremena će u prvom kolu igrati protiv Marijana Navonea iz Argentine.

Ukoliko savlada Navonea, igraće protiv pobjednika duela Stana Vavrinke i Matea Beretinija.

U trećem kolu bi ga sačekao Tomas Martin Ečeveri ili Martin Landaluse, dok bi u osmini finala igrao protiv Andreja Rubljova ili Brendona Nakašime.

U četvrtfinalu najteži protivnici mogu biti Danil Medvedev ili Frensis Tijafo.

Novak se nalazi u dijelu gdje je Karlos Alkaraz, drugi nosilac, pa će sa njim projektovano moći da se sastane u polufinalu, dok bi mu na papiru protivnik za titulu bio Aleksandar Zverev.

PUT NOVAKA ĐOKOVIĆA DO TITULE US OPENA:

Prvo kolo: Marijano Navone

Drugo kolo: Stan Vavrinka ili Mateo Beretini

Treće kolo: Tomas Martin Ečeveri ili Martin Landaluse

Osmina finala: Andrej Rubljov ili Brendon Nakašima

Četvtrfinale: Danil Medvedev ili Frensis Tijafo

Polufinale: Karlos Alkaraz ili Ben Šelton

Finale: Aleksandar Zverev ili Feliks Ože Alijasim

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novak Đoković

US Open

tenis

Komentari (0)

Više iz rubrike

Исправљена неправда: Стен Вавринка на УС Опену

Tenis

Ispravljena nepravda: Sten Vavrinka na US Openu

5 h

0
Федерера питали о најболнијем поразу, шокирао одговором: "Сви мисле да је од Новака, али..."

Tenis

Federera pitali o najbolnijem porazu, šokirao odgovorom: "Svi misle da je od Novaka, ali..."

9 h

0
Новак добио невјероватан поклон од навијача када је кренуо на тренинг

Tenis

Novak dobio nevjerovatan poklon od navijača kada je krenuo na trening

9 h

0
Јаник Синер из Италије слави освајање поена против Александра Зверева из Њемачке у финалу мушког сингла на тениском турниру Вимблдон у Лондону, у недјељу, 12. јула 2026. године.

Tenis

Sineru rečeno da ne trenira do daljeg

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

35

Šešelj otkrio anegdotu o Mladiću iz Haga koju će zauvijek pamtiti

18

34

Dijete iz UKC-a prevezeno helikopterom u KC Srbije

18

26

Cvijanović: General Mladić stao na čelo slavne VRS u najtežem periodu

18

23

Odgođen Svesrpski sabor kulturnog stvaralaštva

18

22

"Na dan smrti Mladića hoće da nas odvoje od matice i oduzmu nam prava koja nam pripadaju"

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima