Novak Đoković saznao rivale na US Openu: Ko mu stoji na putu do finala?

Poslije održanog žrijeba u Njujorku, Novak Đoković je upoznat sa svim preprekama koje ga očekuju do 25. Grend slem titule na US Openu! Najbolji svih vremena će u prvom kolu igrati protiv Marijana Navonea iz Argentine.

Ukoliko savlada Navonea, igraće protiv pobjednika duela Stana Vavrinke i Matea Beretinija.

U trećem kolu bi ga sačekao Tomas Martin Ečeveri ili Martin Landaluse, dok bi u osmini finala igrao protiv Andreja Rubljova ili Brendona Nakašime.

U četvrtfinalu najteži protivnici mogu biti Danil Medvedev ili Frensis Tijafo.

Novak se nalazi u dijelu gdje je Karlos Alkaraz, drugi nosilac, pa će sa njim projektovano moći da se sastane u polufinalu, dok bi mu na papiru protivnik za titulu bio Aleksandar Zverev.

PUT NOVAKA ĐOKOVIĆA DO TITULE US OPENA:

Prvo kolo: Marijano Navone

Drugo kolo: Stan Vavrinka ili Mateo Beretini

Treće kolo: Tomas Martin Ečeveri ili Martin Landaluse

Osmina finala: Andrej Rubljov ili Brendon Nakašima

Četvtrfinale: Danil Medvedev ili Frensis Tijafo

Polufinale: Karlos Alkaraz ili Ben Šelton

Finale: Aleksandar Zverev ili Feliks Ože Alijasim

(Telegraf)