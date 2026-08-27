Novak Đoković saznao rivale na US Openu: Ko mu stoji na putu do finala?

Autor:ATV redakcija
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Poslije održanog žrijeba u Njujorku, Novak Đoković je upoznat sa svim preprekama koje ga očekuju do 25. Grend slem titule na US Openu! Najbolji svih vremena će u prvom kolu igrati protiv Marijana Navonea iz Argentine.
Ukoliko savlada Navonea, igraće protiv pobjednika duela Stana Vavrinke i Matea Beretinija.
U trećem kolu bi ga sačekao Tomas Martin Ečeveri ili Martin Landaluse, dok bi u osmini finala igrao protiv Andreja Rubljova ili Brendona Nakašime.
U četvrtfinalu najteži protivnici mogu biti Danil Medvedev ili Frensis Tijafo.
Novak se nalazi u dijelu gdje je Karlos Alkaraz, drugi nosilac, pa će sa njim projektovano moći da se sastane u polufinalu, dok bi mu na papiru protivnik za titulu bio Aleksandar Zverev.
Prvo kolo: Marijano Navone
Drugo kolo: Stan Vavrinka ili Mateo Beretini
Treće kolo: Tomas Martin Ečeveri ili Martin Landaluse
Osmina finala: Andrej Rubljov ili Brendon Nakašima
Četvtrfinale: Danil Medvedev ili Frensis Tijafo
Polufinale: Karlos Alkaraz ili Ben Šelton
Finale: Aleksandar Zverev ili Feliks Ože Alijasim
(Telegraf)
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