Sineru rečeno da ne trenira do daljeg

Prvi teniser svijeta Janik Siner najmanje do 6. septembra neće moći da radi i trenira, po preporuci ljekara.

Njemu je poslije novih pregleda desnog koljena preporučen potpuni odmor od svake vrste treninga, a istovremeno Italijan nastavlja da se oporavlja od problema zbog kojeg je otkazao učešće na US Openu.

Siner je, naime, obavio nove preglede u Torinu, gdje mu je rečeno da miruje narednih deset dana. Prema informacijama italijanskih medija, na pregledu nije utvrđena ruptura, ali upala desnog koljena još nije potpuno sanirana.

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"Gazeta delo Sport" piše da su rezultati pregleda naveli Sinera da tokom ove nedjelje potpuno miruje, a nije isključeno da period bez reketa bude produžen i tokom naredne.

Najraniji datum za povratak teniskim treninzima trenutno je 6. septembar.

Siner bi tada trebalo ponovo da počne da radi na terenu ukoliko stanje desnog koljena bude bolje.

(b92)