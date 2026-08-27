Sineru rečeno da ne trenira do daljeg

Autor:ATV redakcija
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Prvi teniser svijeta Janik Siner najmanje do 6. septembra neće moći da radi i trenira, po preporuci ljekara.
Njemu je poslije novih pregleda desnog koljena preporučen potpuni odmor od svake vrste treninga, a istovremeno Italijan nastavlja da se oporavlja od problema zbog kojeg je otkazao učešće na US Openu.
Siner je, naime, obavio nove preglede u Torinu, gdje mu je rečeno da miruje narednih deset dana. Prema informacijama italijanskih medija, na pregledu nije utvrđena ruptura, ali upala desnog koljena još nije potpuno sanirana.
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"Gazeta delo Sport" piše da su rezultati pregleda naveli Sinera da tokom ove nedjelje potpuno miruje, a nije isključeno da period bez reketa bude produžen i tokom naredne.
Najraniji datum za povratak teniskim treninzima trenutno je 6. septembar.
Siner bi tada trebalo ponovo da počne da radi na terenu ukoliko stanje desnog koljena bude bolje.
(b92)
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