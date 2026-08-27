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Velika akcija policije, uhapšen Admir Arnautović Šmrk

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 07:43

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Велика акција полиције, ухапшен Адмир Арнаутовић Шмрк

U policijskoj akciji Katering (Catering) prema pisanju federalnih medija uhapšen je Admir Arnautović zvani Šmrk.

Prema navodima portala Istraga, pored Arnautovića, uhapšen je i Anel Sejfović.

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Policijski službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su na području više opština KS započeli operativno-taktičku akciju kodnog naziva “Katering”.

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Akcija se provodi u saradnji sa službenicima Obavještajno-sigurnosne agencije BiH.

Portal Istraga.ba je objavio da je akcija pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a u saradnji sa MUP-om Srednjobosanskog kantona, akcija je u toku i na području tog kantona.

Ko je Admir Arnautović Šmrk

Admir Arnautović Šmrk godinama je poznat policijskim i pravosudnim institucijama. Njegovo ime posljednjih godina posebno se vezuje za istrage zasnovane na dokazima iz aplikacije „Skaj“.

U avgustu ove godine Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Arnautovića i Adnana Maglića Magle, tereteći ih za organizovani kriminal, trgovinu drogom i oružjem te pranje novca.

Šmrk je i tokom 2026. bio u fokusu policijskih aktivnosti. U aprilu je u okviru jedne akcije izvršen pretres, ali tada nije uhapšen, dok je u maju njegovo ime dospjelo u javnost nakon što su u blizini njegove kuće pronađeni snajper i drugi predmeti, uz navode o mogućem planiranju njegove likvidacije.

Anel Sejfović Pele takođe je odranije poznat policiji i pravosuđu. Uhapšen je u julu 2022. godine u akciji „Rez“, zajedno s Elvisom Keljmendijem i Ajlinom Ahmić. Tužilaštvo BiH ih je povezivalo s organizovanom grupom koja je, prema rezultatima istrage, od 2019. do 2022. godine nabavljala i distribuirala različite vrste narkotika u BiH i više zemalja regiona i Evropske unije.

I početkom 2025. Tužilaštvo BiH je Sejfovića navodilo u kontekstu tog predmeta, odnosno istrage zasnovane na dokazima iz aplikacije „Skaj“.

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Admir Arnautović Šmrk

Kanton Sarajevo

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