Bijesna Melina napravila skandal u Monte Karlu zbog torbe: Prevrću očima kad joj čuju ime

Melina Arnold, ranije Galić, javnosti poznata kao Melina Džinović, nedjeljama je bila u centru skandala u elitnim krugovima Kneževine Monaka, zbog haosa koji je izazvala u luksuznom butiku "Ermes" kad prodavačice nisu htjele da joj prodaju tašnu koju je duže vrijeme željela.

O ovom skandalu i dalje se priča po kuloarima u Monte Karlu, a naša ekipa posetila je pomenuti butik. Tamo smo uspjeli da pronađemo jednu od prodavačica, koja je na pomen Melininog imena samo prevrnula očima.

Izlazili joj u susret

- Vrlo dobro poznajem dotičnu gospođu, skoro se i udala za jednog starijeg čovjeka. U posljednje vrijeme je nema, valjda joj je i neprijatno poslije scene koju je napravila. Ćerka je takođe naš redovan klijent, ali ona je stvarno pristojna i fina. Znate, kod nas u butik dolaze članovi kraljevskih porodica, naftni magnati i milijarderi i svjetski džet-set, ali onakve scene koje nam je ona ovdje priredila jer nije ispunjavala uslov za model "birkin" u tom trenutku su stvarno bile užasne. Ta žena je tad bila toliko bahata i bezobrazna da nemam riječi - priča prodavačica, pa nastavlja:

- Koleginica joj je ljubazno objasnila da ne može da joj izađe u susret jer nam pravila kompanije to ne dozvoljavaju. Premašila je kvotu za taj period i to je bilo to. Nju je to toliko razbjesnelo da je počela da viče, pa je uznemirila ostale klijente koji su bili u šopingu. Zbog pretrpljenog šoka, koleginica je poslije toga bila nekoliko dana i na bolovanju. Doživjela je veliki stres od te žene. Poslije je bila neprijatna i prema menadžeru, koji se takođe bio potrudio oko nje. Od tada, iako smo joj poslije više puta izlazili u susret, ona nije rado viđena u našem butiku. Novac možete imati, ali kulturu i stil ne možete kupiti definitivno. To se nosi iz porodice, tu ne pomaže ni "birkinka" - zaključila je prodavačica.

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Melina nam do zaključenja broja nije odgovorila na poruku u kojoj smo je zamolili za komentar na naše saznanje.

Inače, Melina je i na samom vjenčanju s britanskim milionerom Džefrijem Polom Arnoldom, ali i kasnije na slavlju u Portofinu, nosila tašnicu "ermes keli", koju je kupila samo devet dana prije ceremonije, i to u istom butiku u Monaku. Njena cijena je bila 6.400 evra.

Podsjetimo, do skandala u butiku je došlo jer su Melini prodavačice u radnji objasnile da joj u tom trenutku nije dozvoljena kupovina nove "birkinke".

- Melina je opsjednuta tašnama "ermes", posebno modelima "birkin" i "keli", koje su najskuplje i najtraženije. Ima ih nekoliko, a posljednja u nizu bila je "keli" od kože aligatora, koju je dobila kao poklon za vjeridbu od svog partnera. Međutim, u "Ermesu" važe posebna pravila kada je riječ o kupovini ovih modela, postoje tzv. kvote, koje je ona prošle godine premašila i nemaju model koji ona traži. Tada se iznervirala i počela da galami - ispričao nam je naš izvor s lica mjesta, pa nastavio:

Agonija od 15 minuta

- Govorila je kako nije u redu da je odbiju za tašnu koju toliko želi. Pominjala je neke svoje prijateljice, kako su i one premašile kvotu, pa su dobile tašnice. Više puta je rekla da provere u sistemu njenu istoriju kupovina, da je ona vjerni klijent godinama i da nisu korektni. Prodavačica joj je objasnila da sve ona to zna, ali da su pravila rigorozna. Ponudila joj je neke druge modele, ali ona je željela samo "birkin". Kad je vidjela da joj to ne prolazi, zahtjevala je da hitno vidi menadžera. Čim se on pojavio, počela je da viče i na njega da ne želi nikakva objašnjenja. Pitala ga je da li zna ko je ona i koliko je novca ostavila kod njih u buticima i da samo želi da kupi novu tašnu kao poklon sebi za Novu godinu. Ta agonija je trajala dobrih 15 minuta. Na kraju, kad je shvatila da ništa ne pomaže, bijesno je napustila privatnu sobu za sastanke i otišla iz butika - zaključio je izvor.

(kurir)