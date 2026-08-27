Federera pitali o najbolnijem porazu, šokirao odgovorom: "Svi misle da je od Novaka, ali..."

Iako se duel sa Novakom Đokovićem na Vimbldonu 2019. često navodi kao najteži trenutak njegove karijere, legendarni Švajcarac ne smatra da je upravo taj meč ostavio najveći trag.

Federer je tada bio nadomak titule.

Imao je dvije meč-lopte, a tokom velikog dijela finala d‌jelovao je kao bolji igrač.

Ipak, Đoković je u odlučujućim trenucima bio mirniji i na kraju osvojio trofej, čime je napravio još jedan veliki korak ka statusu najboljeg tenisera svih vremena.

Uprkos svemu tome, Federer nema dilemu kada govori o porazu koji mu je najteže pao.

"Znam da svi misle da je to moj poraz od Novaka", rekao je Federer na ovo pitanje u Njujorku.

Švajcarac je kao razlog naveo činjenicu da je u finalu pružio veoma dobru partiju, baš kao i u polufinalu, kada je savladao Rafaela Nadala.

"Odlično sam igrao u polufinalu", podsetio je Federer na pobedu protiv Nadala.

Zatim je dodao:

"Ali i u finalu. Zbog toga mi taj poraz nije predstavljao problem, iako znam da sa mnogima drugima ne bi bilo tako".

Za najteži poraz izabrao je finale US opena 2009. godine, kada ga je savladao Huan Martin del Potro.

Federer je tada jurio šestu uzastopnu titulu u Njujorku, ali je Argentinac napravio veliki preokret i spriječio ga da nastavi impresivan niz.

"Poraz od Huana Martina del Potra u finalu Ju-Es opena 2009. Imao sam previše propuštenih prilika", rekao je Federer.

Drugo mjesto na njegovoj listi najbolnijih poraza drži finale Vimbldona iz 2008. godine protiv Rafaela Nadala.

Federer je izgubio prva dva seta, zatim se vratio u meč i čak spasao dvije meč-lopte, ali je Španac ipak stigao do svog prvog pehara na londonskom grend slemu.

Nadal je time prekinuo Federerovu dominaciju na Vimbldonu, pošto je Švajcarac prethodno osvojio pet uzastopnih titula.

Zanimljivo je da je upravo godinu dana kasnije Federer doživio još jedan dramatičan poraz u finalu Otvorenog prvenstva SAD, ali onaj protiv Del Potra ostao mu je mnogo bolniji od čuvenog maratona sa Đokovićem iz 2019. godine.

(b92)