Novak dobio nevjerovatan poklon od navijača kada je krenuo na trening

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Novak Đoković obavlja finalne pripreme pred start posljednjeg grend slema u sezoni, US Opena, a pred jedan trening je od navijača dobio zaista zanimljiv poklon.
Najbolji teniser svih vremena juri ka 25. grend slem tituli, a pred jedan trening dobio je neobičan poklon koji ga je odmah nasmijao.
Đoković je prilazio terenu kako bi ušao da trenira, a onda ga je presreo jedan navijač. Držao je zatvorenu šaku, a kada ju je otvorio u njoj je bila - mala violina.
Novak se oduševio i odmah "isprobao".
El maestro recibe su instrumento 🎻 — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026
Tocará verlo celebrar con el 👀 pic.twitter.com/zk7Yj0E0W0
Poznato je da srpski teniser voli da slavi pobjede "sviranjem violine", pa je ovaj poklon iz tog razloga veoma originalan.
Odmah nakon što mu je navijač uručio poklon Đoković ga je stavio na svoju torbu sa reketima, piše Telegraf.
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