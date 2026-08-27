Novak dobio nevjerovatan poklon od navijača kada je krenuo na trening

Novak Đoković obavlja finalne pripreme pred start posljednjeg grend slema u sezoni, US Opena, a pred jedan trening je od navijača dobio zaista zanimljiv poklon.

Najbolji teniser svih vremena juri ka 25. grend slem tituli, a pred jedan trening dobio je neobičan poklon koji ga je odmah nasmijao.

Đoković je prilazio terenu kako bi ušao da trenira, a onda ga je presreo jedan navijač. Držao je zatvorenu šaku, a kada ju je otvorio u njoj je bila - mala violina.

Novak se oduševio i odmah "isprobao".

El maestro recibe su instrumento 🎻



Tocará verlo celebrar con el 👀 pic.twitter.com/zk7Yj0E0W0 — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2026

Poznato je da srpski teniser voli da slavi pobjede "sviranjem violine", pa je ovaj poklon iz tog razloga veoma originalan.

Novak Đoković Tanjug / AP / Kin Cheung

Odmah nakon što mu je navijač uručio poklon Đoković ga je stavio na svoju torbu sa reketima, piše Telegraf.