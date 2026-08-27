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Stiže veliki novac: 3 znaka obogatiće se na igrama na sreću do 3. septembra

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 10:04

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Foto: pexels/Willfried Wende

Raspored planeta do 3. septembra ukazuje na to da Ovnovi, Blizanci i Jarčevi imaju pojačane šanse za dobitke kroz igre na sreću.

Saturn u Ovnu i Jupiter u Lavu nagovještavaju posebnu naklonost sreće za tri znaka:

OVAN

Ovan bi mogao da bude jedan od najvećih srećnika. Brza odluka ili spontani izbor može se pokazati kao dobar potez, posebno ako ne budete previše analizirali i jednostavno poslušate prvi osjećaj.

Moguća je manja, ali veoma prijatna novčana dobit koja stiže potpuno neočekivano.

BLIZANCI

Blizanci ulaze u period u kojem će im intuicija biti jača nego inače. Zanimljivo je da sreća može doći upravo kroz slučajan izbor brojeva, kombinaciju koju ste primjetili usput ili igru koju inače ne igrate.

Narednih sedam dana vrijedi obratiti pažnju na neobične slučajnosti i ponavljanje određenih brojeva.

JARAC

Jarac bi mogao da doživi finansijsko iznenađenje kada se najmanje nada. Iako ste poznati po tome što se oslanjate na plan i racionalnost, ovog puta sreća može doći iz potpuno neplaniranog pravca.

Ako odlučite da okušate sreću, najviše vam odgovara da budete umereni i da ne pokušavate da silite rezultat.

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