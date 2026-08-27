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Uhapšen Banjalučanin, prijetio da će baciti bombu na kladionicu

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 10:10

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Кладионица апарати
Foto: Pexels

Banjalučanin M.I. uhapšen je juče zbog sumnje da je prijetio da će baciti bomba na jednu kladionicu u ovom gradu.

Kako navode iz PU Banjaluka, prijeteći poziv se dogodio 19. avgusta.

"Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su juče slobode lice M.I. iz Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Ugrožavanje sigurnosti“. Navedeno lice sumnjiči se da je 19. avgusta putem telefona pozvalo sportsku kladionicu u Banjaluci i uputilo prijetnju da će baciti eksplozivnu napravu na objekat kladionice", navode iz PU Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv lica M.I. će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

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Tagovi :

kladionica

Banjaluka

Bomba

PU Banjaluka

hapšenje

prijetnje

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