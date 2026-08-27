Poreska uprava: Naplata javnih prihoda Srpske udvostručena, dug prepolovljen

Prema zvaničnim podacima Poreske uprave Republike Srpske, naplata javnih prihoda u Republici Srpskoj danas je duplo veća nego prije nekoliko godina, dok je istovremeno poreski dug i više nego duplo manji, u odnosu na ranije godine. Tako je naplata javnih prihoda Srpske u 2016. godini iznosila je 2,164 milijarde KM, dok je 2025. godine bila dvostruko veća i iznosila je 4,459 milijardi KM.

Slično je i kod stanja poreskog duga koji je na kraju 2020. godine bio na nivou od 1,308 milijardi KM, ali je taj dug odlučnim i pravovremenim aktivnostima Poreske uprave Republike Srpske i njenog rukovodstva, u zadnjih nekoliko godina sveden na oko 638 miliona KM, sa tendencijom daljeg smanjenja.

Rezultat je ovo sveobuhvatnih reformi koje godinama unazad provodi Poreska uprava Republike Srpske, reformi u procesu digitalizacije, uvođenja novog sistema e-fiskalizacije, ali svakako ne treba zaboraviti značaj pravovremenog provođenja aktivnosti Poreske uprave na kontroli, te redovnoj i prinudnoj naplati prihoda, odnosno značaj nulte tolerancije prema sivoj ekonomiji koju upravo ima i provodi Poreska uprava Srpske.

Naime, dok je prije nepunu deceniju godišnja naplata po osnovu direktnih poreza i doprinosa bilježila znatno skromnije iznose, kasa javnih prihoda danas konstantno obara rekorde. Podaci Poreske uprave Republike Srpske, koje objavljuju u javnosti svakog mjeseca na jedan vrlo transparentan način, pokazuju da se trend snažnog rasta nastavlja iz mjeseca u mjesec, i iz godine u godinu, dok je taj rast naročito izražen u posljednjih šest-sedam godina.

Ekonomisti sa kojima smo razgovarali istakli su da duplo veća naplata javnih prihoda u odnosu na ranije godine nije došla samo kao posljedica inflatornih kretanja, već prvenstveno zbog širenja poreske baze, rasta privrednih aktivnosti, povećanja plata i suzbijanja sive ekonomije.

Paralelno sa rastom prihoda, aktivnosti Poreske uprave Srpske i njenog rukovodstva dovele su do toga i da dugogodišnji poreski dug, koji je godinama opterećivao privredu i budžet, bude istopljen. Do toga nije bilo lako doći, ali je Poreska uprava Republike Srpske strogom i pravičnom kontrolom i prinudnom naplatom, uvođenjem elektronskih usluga, te dovođenjem poreskih obveznika u poziciju da nemaju drugog izbora nego da redovno servisiraju tekuće obaveze, uspjela prepoloviti iznos ukupnog poreskog duga u zadnjih pet-šest godina.

Direktor Poreske uprave Republike Srpske, Goran Maričić, koji je drugi mandat na čelu ove uspješne institucije, istakao je da stabilan rast naplate javnih prihoda pokazuje da Srpska ima sve snažniju osnovu za stabilnost javnih finansija.

„Ključ uspjeha je u modernizaciji. Prelazak na digitalno poslovanje i elektronsku komunikaciju sa obveznicima smanjio je prostor za utaju poreza, dok je savjest građana i privrednika podignuta na znatno viši nivo. Jednostavno rečeno, sa duplo većim prihodima i prepolovljenim dugom, Republika Srpska danas šalje jasnu poruku stabilnosti i ekonomske zrelosti, ostavljajući iza sebe period hroničnih poreskih dugovanja i nesigurnosti“, poručio je Maričić.

Prema njegovim riječima, ovakvi fiskalni pokazatelji pružaju Vladi Republike Srpske čvrst oslonac za nesmetano finansiranje svih budžetskih obaveza, redovnu isplatu i povećanje penzija, stabilnost zdravstvenog i socijalnog sistema, te realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata.

(Banjaluka.net)