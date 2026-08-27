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Srbija donira četiri helikoptera MUP Republike Srpske

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 11:43

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хеликоптер
Foto: ATV

Srbija je Republici Srpskoj donirala tri srednja višenamjenska helikoptera "Agusta-Bel AB-212" i jedan „Bel 206B-3 „Jet Ranger III“, na osnovu prošlogodišnjeg zaključka Vlade Srbije, rekao je za portal „Tango Six“ izjavio komandant Helikopterske jedinice MUP-a Nenad Nedić.

Kako je precizirao, riječ je o donaciji, a ne prodaji. Letjelice su i dalje u bazi Helikopterske jedinice na aerodromu „Nikola Tesla“ i čekaju da ih preuzme Uprava za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, koja je u aprilu prošle godine objedinila nekadašnji Helikopterski servis i Helikoptersku jedinicu MUP-a Republike Srpske.

Odluka je, kako komandant jedinice objašnjava za ovaj portal, donijeta nakon završetka procesa modernizacije flote Helikopterske jedinice i na preporuku same jedinice, a jedan od ključnih argumenata bio je i budžetski:

"Kao što znate, mi smo prije nekoliko godina pokrenuli proces unificiranja flote i zamjena Belova je bila dugoročno planirana. Troškovi osiguranja, održavanja ovih veoma starih letjelica bili su previsoki uz postojanje sada toliko brojnije flote Erbas i Kamov helikoptera", kaže Nedić

Zahtjev za donaciju stigao je iz Banjaluke, a bio je motivisan njihovim izazovima sa gašenjem šumskih požara:

" Oni su prošle godine imali velikih problema sa šumskim požarima i nisu imali srednji helikopter koji bi mogao da im bude na pomoći u tim situacijama. Obratili su nam se, mi smo se saglasili jer se i nama trenutak poklopio sa potrebom da optimizujemo flotu i odlukom Vlade njima su dodijeljena tri Bel helikoptera", rekao je Nedić.

(Tango Six)

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Tagovi :

Helikopter

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MUP Srbije

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