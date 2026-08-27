Nova katastrofa prijeti Nepalu: "Brana može pući svakog trenutka"

Nakon stravične katastrofe koja je zadesila Nepal, a u kojoj su poginule stotine ljudi dok se više od 1.500 vodi kao nestalo, kineske vlasti upozoravaju da okrugu Đirong i dalje prijete odroni, bujične poplave i novi tokovi blata, posebno zbog kiše koja se očekuje tokom naredna tri dana.

Snimci dronom koje je objavio kineska državna televizija CCTV pokazuju da se na nepalskoj strani granice, nedaleko od prelaza Đirong, iza odrona stvorilo novo jezero koje se širi.

Procjenjuje se da se u njemu trenutno nalazi oko dva miliona kubnih metara vode, a već je počelo da se preliva. Tokom naredna tri dana u jezero bi moglo da dotekne još oko tri miliona kubnih metara vode, zbog čega postoji visok rizik od pucanja prirodne brane.

Ako bi brana popustila, velika količina vode mogla bi ponovo naglo da se izlije niz dolinu koja je već teško stradala u katastrofalnoj poplavi u srijedu.

Kineska vojska: Padine se mogu urušiti svakog trenutka

Kineska vojska upozorava i da bi okolne planinske padine mogle da se uruše svakog trenutka, kao i da postoji opasnost od novih odrona i bujica.

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Čen Si iz kineske vojne jedinice zadužene za područje Đironga rekao je da su putevi oko graničnog prelaza potpuno uništeni. Bageri i druga mehanizacija pokušavaju da otvore prolaz prema pogođenom području, ali dio spasilačkih snaga zbog opasnosti od novih odrona zasad ostaje u pripravnosti.

Bujica u Nepalu

Kiša dodatno otežava operaciju. Đirong se nalazi u strmoj himalajskoj dolini, a put prema graničnom prelazu prolazi uz padine koje su nakon poplave i odrona izrazito nestabilne.

Gotovo 1.500 ljudi još se smatra nestalima

U katastrofi koja je u srijedu pogodila Nepal i kineski Tibet poginulo je najmanje 270 ljudi, dok se gotovo 1.500 još smatra nestalima.

Poplava je pogodila područje kojim prolazi važna ruta između Katmandua i Lase, a u vrijeme katastrofe tamo su se nalazili brojni turisti i hodočasnici koji su putovali prema svjetoj planini Kailaš.

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Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživjelima i dostavljaju pomoć hiljadama ljudi koji su ostali odsječeni od svijeta nakon što su voda, blato i stene odneli puteve i mostove. Kineske ekipe istovremeno pokušavaju da probiju put do graničnog područja Đironga, jednog od najteže pogođenih mjesta.

Katastrofu nije izazvao zemljotres

Katastrofa je počela u srijedu ujutro kada se u Himalajima urušio donji dio glečera. Ogromna masa leda i stena sručila se u dolinu i pokrenula bujicu blata, kamenja i vode koja se zatim velikom brzinom spustila rječnim sistemom prema Nepalu.

Prve informacije ukazivale su na mogućnost da je urušavanje izazvao zemljotres, ali je Američki geološki zavod (USGS) naknadno zaključio da zemljotresa nije bilo. Seizmički signal koji su registrovali instrumenti proizvelo je samo urušavanje ogromne količine leda i stena, nakon čega je nastao razorni tok materijala.

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Upravo zato novo jezero iznad pogođenog područja predstavlja dodatnu opasnost. Prirodne brane nastale od zemlje i stijena mogu biti veoma nestabilne, a nastavak kiše povećava količinu vode koja se iza njih zadržava. Kineske vlasti zbog toga upozoravaju da opasnost za područje Đironga nije završena ni nakon prolaska prvog katastrofalnog talasa.

(indeks)

