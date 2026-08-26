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Ljudi bježe u panici, a onda ih gazi silovita bujica blata i vode

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 14:31

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Људи бјеже у паници, а онда их гази силовита бујица блата и воде
Foto: Printscreen/Reuters

Objavljen je šokantan snimak nadzorne kamere koji prikazuje ogromnu bujicu blata i vode kako udara u zgrade graničnog prelaza u Đirongu.

Strahuje se da je veliki broj ljudi poginuo ili nestao nakon što je u srijedu snažna bujična poplava pogodila glavni granični prelaz između Kine i Nepala u tibetanskom okrugu Đirong.

Nepalska policija saopštila je za Bi-Bi-Si (BBC) da je nakon poplava u različitim okruzima pronađeno 17 tijela.

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„Oko 10.30 časova, usljed klizišta koje se dogodilo na nepalskoj strani, u okrugu Đirong, na istoimenom graničnom prelazu, zabilježen je veliki broj žrtava i nestalih osoba“, objavila je kineska državna novinska agencija Sinhua.

Objavljen je i šokantan snimak nadzorne kamere koji prikazuje ogromnu bujicu blata i vode kako udara u objekte graničnog prelaza u Đirongu, dok ljudi bježe i pokušavaju da spasu živote. Međutim, silovita bujica ih je sustigla, uništavajući sve pred sobom.

Kineski predsjednik Si Đinping pozvao je na „sveobuhvatne“ napore u potrazi za nestalima, kao i na jačanje sistema praćenja i ranog upozoravanja kako bi se spriječile sekundarne katastrofe.

Putevi koji vode do kopnenog graničnog prelaza Đirong na kineskoj strani bili su prekinuti, kao i komunikacije i snabdijevanje električnom energijom, dok su operacije potrage i spasavanja u toku, objavila je Sinhua.

Ovaj granični prelaz bio je pogođen klizištem i prije nešto više od godinu dana.

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Bujica

Nepal

Poplava

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