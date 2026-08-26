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Radila kao stjuardesa 30 godina pa dobila rak: Francuski sud povezao bolest s poslom

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 14:09

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Стјуардеса/стјуардеса помаже путницима са пртљагом у кабини авиона.
Foto: pexels/Pew Nguyen

Francuski sud je prvi put priznao kosmičko zračenje kao jedan od uzroka raka dojke kod dugogodišnje stjuardese. Sofi Leno (59), bivša zaposlena u Er Fransu, tražila je da se njena bolest prizna kao profesionalna, što je sud u Bajonu sada potvrdio istorijskom presudom, izveštava Bi-Bi-Si .

Detalji presude

Sud je utvrdio da su tri faktora povezana sa poslom doprinela razvoju bolesti: kosmičko zračenje, pasivno pušenje i dugotrajan noćni rad. Pušenje je bilo dozvoljeno na letovima Er Fransa do 2000. godine. Ovom odlukom, Lejno, čija je bolest u remisiji, ima pravo na prevremenu penziju, a troškove njenog daljeg liječenja u potpunosti će pokriti francuski zdravstveni sistem.

Put je otvoren za nove tužbe

Advokati ističu da je sud, priznajući rak dojke kao zvanični rizik za letačko osoblje, otvorio mogućnost za druge slične tužbe. „Moja najveća želja je da ova odluka ohrabri i druge žene koje ranije nisu imale hrabrosti da naprave ovaj korak“, rekla je Lejnolt.

Profesija sa visokim rizikom

Kao stjuardesa, a kasnije i vođa kabinskog osoblja u kompaniji Er Frans, Leno je zabeležila 12.600 sati leta od 1989. do 2019. godine, od čega više od polovine noću. Mnogi letovi na duge relacije iz Pariza odveli su je blizu Sjevernog pola, gdje je izloženost kosmičkom zračenju – česticama sa Sunca i drugih zvijezda – najintenzivnija.

Studija Medicinskog fakulteta Harvard objavljena ovog mjeseca pokazuje da posade aviona imaju najveću stopu smrtnosti od karcinoma povezanih sa zračenjem u poređenju sa više od 500 drugih zanimanja.

Prema toj analizi, oko 6,9% smrtnih slučajeva među kabinskim osobljem i 6,7% među pilotima uzrokovano je takvim karcinomima. Autori studije navode da su ovi procenti veći nego u drugim profesijama, uključujući nuklearne tehničare, koji su se našli na 12. mjestu.

Kontekst i reakcije

Poznato je da putovanje avionom na velikim visinama izlaže ljude kosmičkom zračenju, ali se doza smatra zanemarljivom za većinu putnika. Izloženost je veća na polovima jer u drugim oblastima Zemljino magnetno polje djeluje kao štit.

„U Francuskoj je već utvrđena veza između raka dojke i određenih profesionalnih rizika za neka zanimanja, kao što su medicinske sestre, ali ovo je prvi put da se to odnosi na stjuardesu/stjuardesu“, objasnila je njena advokatica Elizabet Leru.

Er Frans je saopštio da nije bio uključen u postupak i da nije vidio obrazloženje presude. „Zdravlje i bezbjednost naših zaposlenih su nam apsolutni prioritet. Svakom zaposlenom se pruža medicinska nega koja prevazilazi zakonski minimum“, navodi se u saopštenju kompanije.

(indeks)

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